Календарь праздников на ноябрь 2020 будет богатым на праздничные дни. Немало праздников будут посвящены представителям различных профессий.

В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а значит, дополнительных выходных тоже.

Всего в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.

Список праздников в ноябре 2020:

1 ноября — День работника социальной сферы;

3 ноября — День инженерных войск;

3 ноября — День ракетных войск и артиллерии;

4 ноября — День железнодорожника;

6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;

9 ноября — День украинской письменности и языка;

9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом;

14 ноября — Международный день логопеда;

15 ноября — День работников сельского хозяйства;

15 ноября — Всемирный день памяти жертв ДТП;

16 ноября — Международный день толерантности;

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи;

17 ноября — Международный день студентов;

17 ноября — Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких;

18 ноября — День сержанта ВСУ;

19 ноября — День работников гидрометеорологической службы;

19 ноября — День стеклопроизводителя;

20 ноября — Всемирный день ребенка;

20 ноября — День индустриализации Африки;

21 ноября — Всемирный день телевидения;

21 ноября — День Достоинства и Свободы;

25 ноября — Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин;

28 ноября — Дeнь памяти жертв голодоморов;

29 ноября — Международный день солидарности с палестинским народом.

Лунный календарь на ноябрь

Лунный календарь на ноябрь 2020 предусматривает много благоприятных и нейтральных дней. В первой половине ноября нужно будет сосредоточиться на достижении заветной цели.

Во второй половине месяца предполагаются неблагоприятные дни, во время которых следует сохранять спокойствие и избегать конфликтных ситуаций.