Погода на 1 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Факты / Lifestyle

Солнце на Западе и дожди на Востоке: погода в Украине на 1 ноября (КАРТА)

Погода в Украину 1 ноября будет не слишком теплой, в частности в восточных областях Украины ожидается дожди.

Так, на Востоке синоптики прогнозируют до +14 градусов тепла днем ​​и до +10 ночью.

На Севере Украины прогнозируется колебание температуры от +8 до +12 градусов днем, а ночью столбик термометра опустится до +5.

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На Западе будет солнечно, а средняя температура воздуха будет держаться на уровне +10.

А вот в южных областях Украины синоптики прогнозируют до +15 градусов днем, а ночью — до +10.

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По прогнозам Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в ноябре 2020 будет от +1 до +8, немного прохладнее будет на Западе — от 0 до +3.

В восточных регионах, а также Сумской области месячное количество осадков составит 28-32 мм, что немного ниже нормы.

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