Demon’s Souls и Assassin’s Creed: во что поиграть в ноябре 2020

Геймеры дождались ноября, который в 2020 году под завязку забит новыми релизами.

Конечно, факт еще одного переноса долгожданного Cyberpunk 2077 огорчил многих. Однако ноябрю есть чем порадовать каждого игрока.

Кроме того, в этом месяце выходят две игровые консоли нового поколения.

Рассказать обо всех самых интересных играх ноября очень сложно, потому мы сосредоточимся только на самых больших и необычных проектах.

Но внимание также стоит обратить на:

Dirt 5;

Devil May Cry 5 Special Edition;

Bugsnax;

Godfall;

Kingdom Hearts: Melody of Memory;

Hyrule Warriors: Age of Calamity.

А теперь Факты ICTV предлагают ознакомиться с топ-5 видеоигр, которые выйдут в ноябре 2020 года.

Demon’s Souls

Новое поколение PlayStation начнет очень сильно. Пятая игровая консоль от Sony даст игрокам возможность сыграть в ремейк видеоигры 2009 года под названием Demon’s Souls.

Она стала началом популярного поджанра, который сейчас известен как Souls-like. Все видеоигры в этом жанре известны своей высокой сложностью, потому ремейк идеально подойдет тем, кто ищет испытания.

В геймплее практически не будет изменений. Все новшества коснутся графики, музыки, камеры и т. д.

Уже по первым кадрам можно сказать, что разработчики из BluePoint Games проделали невероятную работу и вдохнули в мир Demon’s Souls новую жизнь. Модели персонажей теперь намного детальнее, эффекты приятнее, а анимации соответствуют статусу нового поколения.

По словам разработчиков, видеоигра будет работать в динамическом разрешении 4К и стабильных 60 кадрах в секунду. Также в Demon’s Souls полностью отсутствуют загрузки, благодаря чему не придется долго ждать возрождения после очередной смерти.

А умирать вы будете много раз, прежде чем найдете оптимальную тактику для прохождения. В целом Demon’s Souls станет прекрасной стартовой игрой на PlayStation 5 как для фанатов оригинала, так и для тех, кто только открывает для себя этот жанр.

Дата выхода: 12 ноября

Платформы: PlayStation 5

Spider-Man: Miles Morales

В 2018 году на PlayStation 4 вышел Marvel’s Spider-Man, который быстро заслужил титул лучшей видеоигры про одноименного супергероя.

К выходу PlayStation 5 у игроков будет возможность еще раз окунуться во вселенную “паучка”, однако в этот раз под контролем игроков окажется Майлз Моралез.

В отличие от Питера Паркера, Майлз только недавно получил свои способности и еще учится тому, каково это – быть Человеком-пауком.

События Spider-Man: Miles Morales будут происходить спустя год после окончания оригинальной видеоигры и расскажут о становлении второго “паучка”.

Игрокам расскажут о том, как Майлз ищет баланс между поддержкой избирательной кампании своей матери и попытками остановить войну между корпорацией Роксон Енерджи и криминальным синдикатом Underground.

Геймплей будет похожим на оригинальную видеоигру, но с множеством нововведений, таких как большее количество атак по области и возможность сливаться с окружением. Также арсенал Майлза пополнится новыми гаджетами.

По словам разработчиков, масштаб Spider-Man: Miles Morales будет меньше, но расскажет полноценную историю в этой вселенной.

Предварительно видеоигру сравнивают с дополнением Uncharted: The Lost Legacy, который был приблизительно в два раза короче предшественника, но не уступал ему по качеству.

Дата выхода: 12 ноября

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5

Call of Duty: Black Ops Cold War

Популярная серия Call of Duty не пропустит ежегодный релиз, который в этом году носит подзаголовок Black Ops Cold War.

Как обычно, в видеоигре будет одиночная кампания, мультиплеер и режим зомби. Однако в этот раз изменения в серии сразу бросаются в глаза. И речь идет не только о графике.

Над Call of Duty: Black Ops Cold War работают сразу две студии — Treyarch и Raven Software, которые ответственны за мультиплеер и одиночную кампанию соответственно.

События будут происходить в 1980-х годах – времена так называемой холодной войны — и будут частично продолжать события оригинальной Black Ops, которая является одной из самых известных частей Call of Duty.

В кампании игроки возьмут на себя роль оперативника ЦРУ Рассела Адлера, который пытается помешать советскому шпиону с кодовым именем Персей изменить баланс сил в сторону СССР.

Поскольку кампанией занимается Raven Software, стоит ожидать чего-то действительно интересного, ведь ей уже давно не давали проявить себя в этом поле. А одиночные игры — это то, что у них получается лучше всего.

Мультиплеер, наконец-то, изменился до такой степени, что его можно назвать чем-то действительно новым. Хотя его «ядро» не изменят, карты станут намного больше, появится техника, тактика будет играть большую роль.

Конечно, любимое “беги и стреляй” здесь никуда не денется, однако изменения в сторону масштабности должны повлиять на привычки многих игроков в Call of Duty.

Дата выхода: 13 ноября

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox series X/S, ПК

Assassin’s Creed Valhalla

После небольшого перерыва студия Ubisoft возвращает свою серию Assassin’s Creed. Новая часть с подзаголовком Valhalla перенесет игроков в эпоху викингов и расскажет историю Эйвора, который ведет свой народ на завоевание неизведанных земель – Британии.

Как и полагается серии, очень быстро Эйвор окажется в центре противостояния братства ассасинов и тамплиеров.

Настолько кардинальных изменений, как от Origins, ждать не стоит, однако большее время разработки все равно дает о себе знать.

Теперь у главного героя и противников будет выносливость, которая будет снижаться за нанесение атак, блокирование и т. д. Это должно сделать бой более размеренным.

Кроме того, Эйвор сможет носить два оружия в любой комбинации, благодаря чему будут меняться и его атаки.

Предпочитаете агрессивный стиль боя – берите в каждую руку по топору, хотите «классики» — щит и меч к вашим услугам, а самые креативные игроки могут попробовать сразиться со двумя щитами или другими изощренными комбинациями оружия.

Системы улучшений и квестов также подвергли изменениям. Теперь намного больше внимания будет уделяться умениям, очки которых игрок будет получать за опыт и исследование мира. Да и самих заданий в мире будет меньше, зато они должны стать более разнообразными – от привычных для викингов набегов на деревни до столкновений с мистическим.

Стелс вновь станет очень важным элементом геймплея. Вернется скрытый клинок, которым можно будет убить большинство врагов, если подкрасться к ним незаметно. А также появится возможность слиться с окружением. И тут дело не ограничится тем, что можно будет затесаться между монахами.

Дата выхода: 10 ноября

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox series X/S, ПК

Sackboy: A Big Adventure

Последним в нашем хит-параде идет платформер Sackboy: A Big Adventure. Еще пару лет назад никто, кроме Nintendo, не уделял должного внимание видеоиграм в этом жанре, однако сейчас все понемногу меняется.

PlayStation решила вернуть Секбоя, однако в этот раз его приключение будет несколько иным. Вместо креатива игрокам предложат полноценный платформер, который подойдет как для компании, которая хочет просто весело провести время, так и для тех более хардкорных фанатов жанра.

В отличие от Little Big Planet, здесь упор сделан на 3D-платформинге, а не на так называемом 2,5D. Пройти приключение можно будет как одному, так и в компании до четырех игроков.

Остается надеяться, что Sackboy: A Big Adventure будет настолько же завораживающей видеоигрой, как и ее предшественник.

Дата выхода: 12 ноября

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5

Фото: PlayStation, Push Square,

Видео: PlayStation, Ubisoft