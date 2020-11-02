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Факты / Lifestyle

День святого Артемия — праздник 2 ноября

2 ноября в мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, а верующие празднуют День святого Артемия.

Именины 2 ноября празднуют: Артем, Иван, Михаил, Александр, Николай, Леонид, а также Петр и Павел.

Народные приметы на 2 ноября:

  • Если у леса чутко волков, то стоит готовиться к резкому похолоданию;
  • Если выпал снег, то скоро потепление;
  • Если на берегу опали все листья, то будет ранняя зима;
  • Если сегодня построить прочный забор, то весь год счастье не покидать дом.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Что нельзя делать 2 ноября:

  • ссориться, ругаться и кричать;
  • желать кому-то и себе зла;
  • ходить босиком на улице;
  • смотреть в зеркальце к востоку солнца;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • употреблять алкоголь и жирную пищу;
  • заниматься вышиванием и вязанием.

Праздники в ноябре 2020

В ноябре 2020 будет немало профессиональных дат, а также церковных праздников.

В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а следовательно, дополнительных выходных тоже.

Какие еще будут праздники в ноябре 2020, смотрите в нашем материале.

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