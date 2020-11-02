2 ноября в мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, а верующие празднуют День святого Артемия.
Именины 2 ноября празднуют: Артем, Иван, Михаил, Александр, Николай, Леонид, а также Петр и Павел.
Народные приметы на 2 ноября:
- Если у леса чутко волков, то стоит готовиться к резкому похолоданию;
- Если выпал снег, то скоро потепление;
- Если на берегу опали все листья, то будет ранняя зима;
- Если сегодня построить прочный забор, то весь год счастье не покидать дом.
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Что нельзя делать 2 ноября:
- ссориться, ругаться и кричать;
- желать кому-то и себе зла;
- ходить босиком на улице;
- смотреть в зеркальце к востоку солнца;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- заниматься вышиванием и вязанием.
Праздники в ноябре 2020
В ноябре 2020 будет немало профессиональных дат, а также церковных праздников.
В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а следовательно, дополнительных выходных тоже.
Какие еще будут праздники в ноябре 2020, смотрите в нашем материале.