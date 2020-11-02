Компания Apple анонсировала проведение еще одной презентации этой осенью. Ожидается, что она состоится 10 ноября.

Приглашение на презентацию, которая начнется в 19.00 по киевскому времени, получили СМИ. Трансляция будет проходить из штаб-квартиры Apple.

Какие новинки компания покажет в этом году точно не известно. Однако СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Apple может представить новый Macbook на arm-процессорах собственного производства. Они станут первыми устройствами компании на чипах, которые она полностью создаст сама.

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Предыдущая презентация Apple состоялась в октябре. Тогда компания представила новые iPhone 12, беспроводную зарядку и HomePod Mini — беспроводную колонку с поддержкой Siri.

Цена нового смартфона iPhone 12 в Украине стартует от 25 499 гривен. За эту сумму можно приобрести iPhone 12 mini. Компактный 5G-смартфон iPhone 12 стоит от 29 999 грн.

Источник: The Verge