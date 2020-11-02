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Факты / Lifestyle

Потепление до +15, дожди прекратятся: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Во вторник, 3 ноября, дожди прогнозируют почти на всей территории Украины, кроме Житомирской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Одесской областей.

В южных областях до +12, в восточных, центральних и северных – от +8 до +11.

На Западе страны – от +11 до +13.

В Киеве без существенных осадков, ночью 4-6, а днем 9-11 выше нуля.

ЧитайтеБез зимы и с аномальной жарой. Как меняется климат в Украине

Погода 3 листопада

В среду, 4 ноября, ожидается сухая погода, небольшой дождь возможен только в Николаевской и Херсонской областях.

До +13 на Юге и Востоке, на остальной территории – от +8 до +11.

В столице сухо, ночью 4-6, днем потеплеет до 11 градусов.

Погода 4 листопада

В четверг, 5 ноября, в Украине без осадков.

Температура воздуха в южных областях повысится до +15. На Востоке и в Центре на градус ниже.

На Севере +9 +11, в западных регионах +8 +10.

В Киеве без осадков, ночью 4-6, днем до +11.

Погода 5 листопада

В пятницу, 6 ноября, синоптики также прогнозируют сухую погоду.

На Закарпатье и в южных областях +10 +12, на Востоке, в Центре и на Севере +9 +11.

В западных регионах преимущественно в диапазоне +8 +10.

В Киеве сухо, ночью 4-6, днем 9-11 выше нуля.

Погода 6 листопада

Погода на ноябрь 2020

Средняя месячная температура воздуха в ноябре 2020 года, по прогнозам Укргидрометцентра, будет составлять в диапазоне +1 +8, немного прохладнее на Западе — от 0 до +3.

В восточных регионах, а также Сумской области месячное количество осадков — 28-32 мм, что немного ниже нормы.

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