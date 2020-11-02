Всемирный день мужчин: что подарить

Всемирный день мужчин ежегодно празднуют в первую субботу ноября. В 2020 году он пришолся на 7 ноября.

Праздник был введен по инициативе австрийского магистрата и руководства отделения ООН в Вене.

Кроме того, именно в этот день происходило вручение Всемирной мужской премии выдающимся деятелям политики, культуры, науки и бизнеса. Среди лауреатов — Папа Римский Иоанн Павел II, тележурналист Ларри Кинг, модельер Карл Лагерфельд, музыкант Пол Маккартни, певец Лучано Паваротти, режиссер Стивен Спилберг и многие другие.

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Всемирный день мужчин — лучший день, чтобы поздравить любимых и подарить приятные подарки.

Факты ICTV собрали пять идей для подарка мужчинам.

Набор нижнего белья

Одним из вариантов подарка может быть набор нижнего белья, но если он будет предназначен близкому любимому человеку. На сегодня существует большой выбор тканей, различных видов и производителей.

Лучше выбрать нижнее белье известного и проверенного бренда, чтобы ваш мужчина обрадовался такому подарку.

Изделия из кожи

Вторым вариантом подарка могут быть изделия из кожи — кошелек, ремень или сумка. Это нужные вещи, которые ваш мужчина будет использовать каждый день. С таким набором можно придумывать разные варианты.

Для подарка можно комбинировать различные варианты: два-три кожаных ремня, кошелек и ремень, сумка и кошелек, сумка, сумка и ремень. Кроме того, на рынке сейчас есть услуга гравировки. На любом кожаном изделии можно вырезать надпись и сделать подарок особенным.

Духи

Духи также могут быть хорошим подарком. Это довольно личный подарок, который требует точного попадания.

Отталкиваясь от предпочтений вашего мужчины, можно выбрать хорошие нишевые или люксовые духи, которые будут долго держаться на коже.

Настольные игры

Настольные игры — хороший подарок для отдыха. На Всемирный день мужчин можно выбрать Монополию, Элиас, Мафию, Покер, Скрабл, шашки, шахматы и многие другие. Выбор зависит от предпочтений и пожеланий того, кому предназначается такой подарок.

Деревянная карта

Еще одним красивым подарком может стать деревянная карта мира или Украины. Обычно они довольно большие и хорошо дополняют любой интерьер.

Такие карты похожи на пазл, где нужно самостоятельно вывешивать на стене все области или страны мира.

Календарь праздников на ноябрь

В календаре праздников на ноябрь 2020 насчитывается 25 памятных дат. 17 ноября отмечается Международный день студента, 21 ноября — День Достоинства и Свободы.

Государственных праздников в этом месяце не будет, а следовательно, дополнительных выходных тоже.

Фото: dreamstime, lvivleather, enjoythewood