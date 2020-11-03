3 ноября — 307 день в календаре. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.
3 ноября — какой сегодня праздник
В эту дату в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск — профессиональные праздники всех военных, которые служат в этих сферах.
В Японии 3 ноября празднуют День культуры, а в США — Национальный день сэндвича.
Согласно православному календарю, в этот день чтят память Иллариона Великого, который жил в III-IV веках на территории Палестины, его считают основателем первых монастырей в этой местности.
Именины 3 ноября
День ангела в этот день празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Приметы на 3 ноября
- если в этот день выпал снег, следующий год будет неурожайным;
- теплый ветер предвещает хорошую погоду до конца осени;
- алый закат и звездное небо — к ясной, но холодной погоде.
Что нельзя делать 3 ноября
- нежелательно в этот день отправляться в путешествие, оно не принесет пользы;
- нельзя поднимать найденные вещи — с ними в дом придет несчастье.
Календарь церковных праздников
Новый месяц принесет украинцам ряд больших церковных праздников.
Среди них — Димитриевская родительская суббота 7 ноября и День святого Михаила 21 числа.
Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.