3 ноября — 307 день в календаре. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

3 ноября — какой сегодня праздник

В эту дату в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск — профессиональные праздники всех военных, которые служат в этих сферах.

В Японии 3 ноября празднуют День культуры, а в США — Национальный день сэндвича.

Согласно православному календарю, в этот день чтят память Иллариона Великого, который жил в III-IV веках на территории Палестины, его считают основателем первых монастырей в этой местности.

Именины 3 ноября

День ангела в этот день празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Приметы на 3 ноября

если в этот день выпал снег, следующий год будет неурожайным;

теплый ветер предвещает хорошую погоду до конца осени;

алый закат и звездное небо — к ясной, но холодной погоде.

Что нельзя делать 3 ноября

нежелательно в этот день отправляться в путешествие, оно не принесет пользы;

нельзя поднимать найденные вещи — с ними в дом придет несчастье.

Календарь церковных праздников

Новый месяц принесет украинцам ряд больших церковных праздников.

Среди них — Димитриевская родительская суббота 7 ноября и День святого Михаила 21 числа.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.