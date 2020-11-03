PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День ракетных войск и артиллерии: какой праздник 3 ноября

3 ноября — 307 день в календаре. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

3 ноября — какой сегодня праздник

В эту дату в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск — профессиональные праздники всех военных, которые служат в этих сферах.

В Японии 3 ноября празднуют День культуры, а в США — Национальный день сэндвича.

Согласно православному календарю, в этот день чтят память Иллариона Великого, который жил в III-IV веках на территории Палестины, его считают основателем первых монастырей в этой местности.

Именины 3 ноября

День ангела в этот день празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Приметы на 3 ноября

  • если в этот день выпал снег, следующий год будет неурожайным;
  • теплый ветер предвещает хорошую погоду до конца осени;
  • алый закат и звездное небо — к ясной, но холодной погоде.

Что нельзя делать 3 ноября

  • нежелательно в этот день отправляться в путешествие, оно не принесет пользы;
  • нельзя поднимать найденные вещи — с ними в дом придет несчастье.

Календарь церковных праздников

Новый месяц принесет украинцам ряд больших церковных праздников.

Среди них — Димитриевская родительская суббота 7 ноября и День святого Михаила 21 числа.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка