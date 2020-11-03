День ракетных войск и артиллерии Украины — поздравления в открытках

День ракетных войск и артиллерии Украины отмечают каждый год 3 ноября. Профессиональный праздник официально утвердил Леонид Кучма письменным указом в 1997 году.

Он посчитал, что военные играют важную роль в жизни страны, а также защищают территориальную целостность государства. Именно потому праздник служит важным напоминанием о том, что каждый человек может способствовать улучшению качества жизни в стране.

Благодаря ракетным войскам и артиллерии каждая страна может сохранить свой суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность граждан.

В этом также помогает разная военная техника: танки, оружие, артиллерия, в частности боеприпасы, приборы управления огнем и другие незаменимые боевые приспособления.

Именно ракетные войска и артиллерия — основная огневая сила в боевой тактике и важных операциях.

Чаще всего такие операции проводят Сухопутные войска при помощи обычного оружия, а ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, реализовывают до 80% общего объема задания для победы над противником.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают все военнослужащие: артиллеристы, военные летчики, связисты, зенитчики, разведчики, ракетчики, танкисты, штурманы, пограничники, криптографы, а также офицеры, курсанты, ветераны войны и труда.

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Все военные специальности одинаково важны и нужны армии. Стоит ли упоминать о том, насколько опасна профессия военного. Именно поэтому во многих странах мира ее представители пользуются глубоким уважением и почитанием.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках с профессиональным праздником Днем ракетных войск и артиллерии Украины.

Оригинальные поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины в открытках

Ранее Факты ICTV опубликовали календарь праздников в Украине на 2020 год. В частности, 6 ноября будут праздновать Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Также 18 ноября украинцы будут отмечать День сержанта Вооруженных сил Украины.