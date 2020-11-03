PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День ракетных войск и артиллерии Украины — поздравления в открытках

День ракетных войск и артиллерии Украины отмечают каждый год 3 ноября. Профессиональный праздник официально утвердил Леонид Кучма письменным указом в 1997 году.

Он посчитал, что военные играют важную роль в жизни страны, а также защищают территориальную целостность государства. Именно потому праздник служит важным напоминанием о том, что каждый человек может способствовать улучшению качества жизни в стране.

Благодаря ракетным войскам и артиллерии каждая страна может сохранить свой суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность граждан.

В этом также помогает разная военная техника: танки, оружие, артиллерия, в частности боеприпасы, приборы управления огнем и другие незаменимые боевые приспособления.

Именно ракетные войска и артиллерия — основная огневая сила в боевой тактике и важных операциях.

Чаще всего такие операции проводят Сухопутные войска при помощи обычного оружия, а ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, реализовывают до 80% общего объема задания для победы над противником.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают все военнослужащие: артиллеристы, военные летчики, связисты, зенитчики, разведчики, ракетчики, танкисты, штурманы, пограничники, криптографы, а также офицеры, курсанты, ветераны войны и труда.

Читайте: Праздники в ноябре в Украине 2020

Все военные специальности одинаково важны и нужны армии. Стоит ли упоминать о том, насколько опасна профессия военного. Именно поэтому во многих странах мира ее представители пользуются глубоким уважением и почитанием.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках с профессиональным праздником Днем ракетных войск и артиллерии Украины.

Оригинальные поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины в открытках

День ракетних військ та артилерії України

День ракетних військ та артилерії України

День ракетних військ та артилерії України

День ракетних військ та артилерії України

День ракетних військ та артилерії України

Ранее Факты ICTV опубликовали календарь праздников в Украине на 2020 год. В частности, 6 ноября будут праздновать Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Также 18 ноября украинцы будут отмечать День сержанта Вооруженных сил Украины.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх