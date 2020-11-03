День ракетных войск и артиллерии Украины — СМС поздравления

3 ноября украинцы отмечают День ракетных войск и артиллерии Украины, которые состоят в Сухопутных войсках Вооруженных сил. В 2020 году этот праздник выпадает на вторник и является рабочим днем.
Сегодня поздравляют всех виновников торжества — артиллеристов, офицеров и других представителей военных профессий.
Героям с особыми заслугами вручают торжественные награды, незабываемые презенты, почетные документы с благодарностью и выражают искреннюю признательность. В честь этого для поощрения могут назначить на новую военную должность. Профессия военного обязывает служить как в трудные периоды для государства, так и в спокойное время.
Они часто тренируются для поддержания хорошей физической формы, проводят специальные учения, осваивают базовые навыки управления оружейной техникой, обучают новобранцев, а также следят за сохранностью боеприпасов.
Чаще всего юные ребята решают стать военнослужащими в период призывного возраста. Именно тогда парни проходят службу в армейских рядах, после чего решают остаться в этом ремесле либо посвятить жизнь другим занятиям.
Большинство защитников родины выбирают специальность еще в детстве и поступают в лучшие учебные заведения Украины.
Люди всегда боялись войны. Они стараются предотвратить ее всяческими способами. Поэтому общество во все времена очень ценит мудрых, благоразумных и крепких бойцов. Именно благодаря военнослужащим мирное население может спокойно спать каждую ночь.
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Каждый военный ценен и важен: вместе они как некий оборонный комплекс. Защитники и хранители — именно так можно назвать людей, которые делают неоценимый вклад в безопасность страны.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины в СМС, прозе и стихах.
Оригинальные поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины в СМС
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С Днем войск ракетных поздравляю!
Лишь только лучшего желаю.
Не знать атак и поражений,
Побольше личных достижений.
Наград, медалей, орденов,
Спокойных мирных дней и снов.
Пусть небо ваше будет чистым,
А взгляд — веселым и лучистым.
И в личной жизни пусть всё будет —
Жена, семья, родные люди,
Машина, дача и квартира.
Желаю счастья вам и мира!
***
Я ракетные войска
Узнаю издалека —
По уму и по сноровке,
По отличной подготовке.
Молодцы, артиллеристы!
Все подтянуты, плечисты,
С ними спорить погоди,
Палец в рот им не клади.
Чтобы каждый знал,
Войск каких сегодня день,
Для души и в честь свою
Дайте праздничный салют!
***
С Днем ракетных войск и артиллерии
От души хочу тебя поздравить,
Пожелать огромного везения,
Добрых слов большой букет отправить.
В жизни пусть лишь радости случаются,
Каждый день приносит наслаждение,
Все намеченные цели поражаются,
И к тебе спешит вознаграждение!
*****
Ты носишь звание артиллериста,
И тут, бесспорно, есть для гордости причина.
Желаю быть по жизни ловким, быстрым,
И не иметь предлогов для кручины.
Желаю счастья, радости, успеха,
Здоровья, крепкой дружбы и удачи.
Чтобы видал ты только взрывы смеха,
Горжусь тобой, ты настоящий мачо!
***
С Днем ракетных войск и артиллерии тебя!
Принимай скорее поздравленье.
Согревают душу пусть покой и теплота.
Пусть не будет в жизни никаких сомнений.
Все сражения кончаются пускай
Только лишь твоей победой.
Пусть здоровье льется через край,
В сердце вечно пусть сияет лето.
***
Поздравляем от души
Тех, кто был артиллеристом,
В войсках ракетных кто служил,
Спасибо за небо чистое!
И сказать мы вам хотим:
Вас отважней нет на свете,
Пусть не увидим мы войны,
И в мире растут наши дети.
***
Силы нет мощней пока,
Чем ракетные войска,
Артиллерия идет,
Тоже ведь не отстает.
Что же, с праздником вас всех,
Впереди вас ждет успех.
Вы смелы и для страны,
Для Украины так нужны!
Будьте счастливы, бодры,
В праздник очень веселы,
И здоровье будет пусть,
И уйдет подальше грусть!
***
В День артиллерии и войск ракетных,
Желаю не встречаться я со злом,
Желаю сил и радостей заметных,
Чтоб окружало все вокруг добром.
Успех познать от многих достижений,
А также счастья и большого уважения.
***
Вас, ракетчики, поздравить
В день особенный хочу,
Обо всех успехах ваших
Нынче я не промолчу.
Вам за службу всем спасибо,
Счастья и здоровья вам,
Радужной и светлой жизни,
Без расстройств, беды и драм.
***
Поздравление ракетой
Отправляем мы для вас:
Запускаем! С датой этой —
Днем ракетных войск — сейчас
Рады снова вас поздравить.
Артиллерии войска
Вечно будем чтить и славить!
Ох, задача нелегка!
Как бы ни были трудны
Службы дни крутым парням,
Рубежи своей страны
Уберечь желаем вам.
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