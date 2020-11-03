День ракетных войск и артиллерии Украины — СМС поздравления

3 ноября украинцы отмечают День ракетных войск и артиллерии Украины, которые состоят в Сухопутных войсках Вооруженных сил. В 2020 году этот праздник выпадает на вторник и является рабочим днем.

Сегодня поздравляют всех виновников торжества — артиллеристов, офицеров и других представителей военных профессий.

Героям с особыми заслугами вручают торжественные награды, незабываемые презенты, почетные документы с благодарностью и выражают искреннюю признательность. В честь этого для поощрения могут назначить на новую военную должность. Профессия военного обязывает служить как в трудные периоды для государства, так и в спокойное время.

Они часто тренируются для поддержания хорошей физической формы, проводят специальные учения, осваивают базовые навыки управления оружейной техникой, обучают новобранцев, а также следят за сохранностью боеприпасов.

Чаще всего юные ребята решают стать военнослужащими в период призывного возраста. Именно тогда парни проходят службу в армейских рядах, после чего решают остаться в этом ремесле либо посвятить жизнь другим занятиям.

Большинство защитников родины выбирают специальность еще в детстве и поступают в лучшие учебные заведения Украины.

Люди всегда боялись войны. Они стараются предотвратить ее всяческими способами. Поэтому общество во все времена очень ценит мудрых, благоразумных и крепких бойцов. Именно благодаря военнослужащим мирное население может спокойно спать каждую ночь.

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Каждый военный ценен и важен: вместе они как некий оборонный комплекс. Защитники и хранители — именно так можно назвать людей, которые делают неоценимый вклад в безопасность страны.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины в СМС, прозе и стихах.

Оригинальные поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины в СМС

***

С Днем войск ракетных поздравляю!

Лишь только лучшего желаю.

Не знать атак и поражений,

Побольше личных достижений.

Наград, медалей, орденов,

Спокойных мирных дней и снов.

Пусть небо ваше будет чистым,

А взгляд — веселым и лучистым.

И в личной жизни пусть всё будет —

Жена, семья, родные люди,

Машина, дача и квартира.

Желаю счастья вам и мира!



***

Я ракетные войска

Узнаю издалека —

По уму и по сноровке,

По отличной подготовке.

Молодцы, артиллеристы!

Все подтянуты, плечисты,

С ними спорить погоди,

Палец в рот им не клади.

Чтобы каждый знал,

Войск каких сегодня день,

Для души и в честь свою

Дайте праздничный салют!

***

С Днем ракетных войск и артиллерии

От души хочу тебя поздравить,

Пожелать огромного везения,

Добрых слов большой букет отправить.

В жизни пусть лишь радости случаются,

Каждый день приносит наслаждение,

Все намеченные цели поражаются,

И к тебе спешит вознаграждение!

*****

Ты носишь звание артиллериста,

И тут, бесспорно, есть для гордости причина.

Желаю быть по жизни ловким, быстрым,

И не иметь предлогов для кручины.

Желаю счастья, радости, успеха,

Здоровья, крепкой дружбы и удачи.

Чтобы видал ты только взрывы смеха,

Горжусь тобой, ты настоящий мачо!



***

С Днем ракетных войск и артиллерии тебя!

Принимай скорее поздравленье.

Согревают душу пусть покой и теплота.

Пусть не будет в жизни никаких сомнений.

Все сражения кончаются пускай

Только лишь твоей победой.

Пусть здоровье льется через край,

В сердце вечно пусть сияет лето.

***

Поздравляем от души

Тех, кто был артиллеристом,

В войсках ракетных кто служил,

Спасибо за небо чистое!

И сказать мы вам хотим:

Вас отважней нет на свете,

Пусть не увидим мы войны,

И в мире растут наши дети.



***

Силы нет мощней пока,

Чем ракетные войска,

Артиллерия идет,

Тоже ведь не отстает.

Что же, с праздником вас всех,

Впереди вас ждет успех.

Вы смелы и для страны,

Для Украины так нужны!

Будьте счастливы, бодры,

В праздник очень веселы,

И здоровье будет пусть,

И уйдет подальше грусть!

***

В День артиллерии и войск ракетных,

Желаю не встречаться я со злом,

Желаю сил и радостей заметных,

Чтоб окружало все вокруг добром.

Успех познать от многих достижений,

А также счастья и большого уважения.



***

Вас, ракетчики, поздравить

В день особенный хочу,

Обо всех успехах ваших

Нынче я не промолчу.

Вам за службу всем спасибо,

Счастья и здоровья вам,

Радужной и светлой жизни,

Без расстройств, беды и драм.

***

Поздравление ракетой

Отправляем мы для вас:

Запускаем! С датой этой —

Днем ракетных войск — сейчас

Рады снова вас поздравить.

Артиллерии войска

Вечно будем чтить и славить!

Ох, задача нелегка!

Как бы ни были трудны

Службы дни крутым парням,

Рубежи своей страны

Уберечь желаем вам.



Ранее Факты ICTV опубликовали календарь праздников в Украине 2020 года. Например, 9 ноября будут праздновать Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. В этот же день украинцы будут отмечать День украинской письменности и языка.