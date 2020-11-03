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Факты / Lifestyle

Когда в Украину придет похолодание – дата

В Украине с середины следующей недели, примерно с 11 ноября, ожидается значительное похолодание.

— Более существенное снижение температуры воздуха, ориентировочно, предполагается со второй половины следующей недели, — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В то же время она советует украинцам использовать ближайшие выходные для отдыха на свежем воздухе, поскольку 6, 7 и 8 ноября мощный антициклон обусловит сухую погоду на всей территории Украины.

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Опубликовано Наталкой Діденко Вторник, 3 ноября 2020 г.

Погода в Украине в ноябре 2020

Средняя месячная температура воздуха в ноябре 2020 года, по прогнозам Укргидрометцентра, будет в диапазоне +1 +8, немного прохладнее на Западе — от 0 до +3.

В восточных регионах, а также Сумской области месячное количество осадков — 28-32 мм, что немного ниже нормы.

На остальной территории — в пределах многолетних значений.

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