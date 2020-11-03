Лунный календарь на ноябрь 2020 предусматривает много благоприятных и нейтральных дней. В первой половине ноября нужно будет сосредоточиться на достижении заветной цели.

Во второй половине месяца предполагаются неблагоприятные дни, во время которых следует сохранять спокойствие и избегать конфликтных ситуаций.

Когда стоит начинать дела и планировать важные события по лунному календарю на ноябрь 2020, читайте на Фактах ICTV.

Лунный календарь на 1 ноября

Благоприятный день для концентрации на своей деятельности и достижении цели. В этот день будет ощущаться избыток сил, который стоит направить на в творчество и доработки над незаконченными делами.

Лунный календарь на 2 ноября

Этот день благоприятен для проведения важных встреч, которые не имеют отношения к финансам. Также стоит встретиться с родными, друзьями. По лунному календарем 2 ноября является хорошим днем ​​для укрепления отношений с любимыми.

Лунный календарь на 3 ноября

Благоприятный день в месяце. Стоит пересмотреть свою жизнь и отбросить все возможные иллюзии. В этот день нужно прислушиваться к своей интуиции, проявить гибкость и спонтанность.

Лунный календарь на 4 ноября

Нейтральный день, однако нужно остерегаться конфликтных ситуаций, поскольку они могут привести к трагическим последствиям. Время стоит посвятить духовному и нравственному очищению, подумать о своей поступки, плохие стороны.

Лунный календарь на 5 ноября

Этот день идеален для самоанализа и налаживания отношений с любимым человеком. Стоит уделить время себе и реализации незаконченных дел.

Лунный календарь на 6 ноября

День удачен для общения в коллективе, путешествий и деловых командировок. Хорошо начать физические нагрузки, очистить на оздоровить свой организм.

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Лунный календарь на 7 ноября

Благоприятное время для решения финансовых вопросов и накопления капитала. В этот день будет ощущаться повышение уверенности в собственных силах. Свободное время лучше провести с близкими людьми дома или на природе. Устраните все разногласия с любимым человеком.

Лунный календарь на 8 ноября

Эмоционально нестабильный день. Ощущаться перенапряжение и острое восприятие критики. Этот день стоит избегать конфликтных ситуаций, решение спорных вопросов.

Лунный календарь на 9 ноября

Нейтральный день. Следует правильно распределить энергетический потенциал между окончанием дел и физическими нагрузками.

Лунный календарь на 10 ноября

Большую часть времени уделите изучению новой информации, в работе и решении повседневных проблем возможен застой. Этот период характеризуется частыми перепадами настроения, эксцентричным поведением и желанием получить максимальную свободу. В этот день могут обостриться хронические заболевания.

Лунный календарь на 11 ноября

Опасный день. Конфликтные ситуации будут возникать на ровном месте, а начатые дела принесут только потери и ущерб. Стоит освободились от ненужных контактов и посмотри на жизнь трезвым взглядом.

Лунный календарь на 12 ноября

Благоприятный день для любых начинаний. Воспользуйся этим и решите вопросы, связанные с финансами, не за горами получения материального вознаграждения. В эти лунные сутки закройте старые проблемы, желательно отдать долги.

Лунный календарь на 13 ноября

Благоприятный день. Не стоит бояться раскрыть творческий потенциал и активизировать умственную деятельность, показать руководству лидерские способности. В свободное время посетите театр. Не отказывайте себе в небольших покупках — они улучшат настроение на долгое время.

Лунный календарь на 14 ноября

Опасный день. Не нужно допускать плохих мыслей и начинать новые дела или их планировать. Следует избегать конфликтов и критических ситуаций.

Лунный календарь На 15 ноября

Также опасный день, в который будет ощущаться повышенная эмоциональность и обострения негативных ощущений. Создание новых проектов не приведет к успеху, поэтому уделите время планированию дел на будущее. Велик риск получения травм.

Лунный календарь на 16 ноября

Благоприятный день для осуществления непродолжительных поездок, получения новых знаний и общения с единомышленниками. Большой риск повышения невнимательности — сконцентрируйтесь на решении одного дела.

Лунный календарь на 17 ноября

В этот день существует угроза ссор с близкими, а чтобы избежать этого, перенаправит энергию, например, на физические нагрузки. Пассивность противопоказана и опасна. Окунитесь в работу, не проявляйте агрессию и недоверчивость, не бойтесь идти на компромисс.

Лунный календарь на 18 ноября

Благоприятная лунные сутки для уединения, пассивности, отдыха в кругу семьи. Этот день неудачным для общения с государственными органами и представителями властных структур и решения финансовых проблем.

Лунный календарь 19 ноября

Благоприятный день для закрепления полученных ранее результатов, продолжения движения к поставленной цели. Стоит обратить внимание на реакцию людей, которые его окружают, на вашу деятельность и устранить возможные недоразумения.

Лунный календарь на 20 ноября

В этот день стоит уделить время для выполнения рутинной работы, поможет получить заслуженную награду и продвижения по карьерной лестнице. Обратите внимание на здоровье — займитесь спортом, больше времени проводите на свежем воздухе. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми, переезжать или путешествовать.

Лунный календарь на 21 ноября

Благоприятный день для деловой активности. Твои идеи поддержат близкие люди, а также новоприобретенные знакомы. Побереги здоровье, высокая вероятность простудиться. Рожденные в этот день будут иметь крепкое здоровье.

Лунный календарь на 22 ноября

Удачный период для создания своей рабочей команды и улучшение отношений в коллективе. Новые дела требуют дополнительной подготовки, поэтому их лучше отложить. Хорошее время для очистки как телесного, так и духовного.

Лунный календарь на 23 ноября

Эмоционально нестабильное время. Стоит остерегаться крупных компаний, лучше побыть в одиночестве или с близкими. Сохраняйте спокойствие независимо от того, что происходит. Не беритесь за новые дела — высокий риск ошибки, можно переоценить себя и провалить дело.

Лунный календарь на 24 ноября

В этот день усиливается течение жизненной энергии, будет ощущаться необычайный прилив сил. Однако существует риск получения травм и возникновения беспричинных конфликтов. Будьте начеку, исключите общение с малознакомыми людьми, проявите настойчивость в делах.

Лунный календарь на 25 ноября

Энергетически мощный день. Нужно направить энергию на завершение ранее начатых дел. Плодотворная физическая и психологическая деятельность поможет выйти в лидеры. Больше общайтесь с коллегами, не выясняйте отношения со второй половинкой, найдите время для путешествия.

Лунный календарь на 26 ноября

Благоприятный день для работы. Положительный результат возможен при полной моральной и физической отдачи.

Лунный календарь на 27 ноября

Постарайтесь в этот день выбрать дело по душе, если не уверены в принятии решения, посоветуйтесь со старшими по возрасту людьми. Сконцентрируйте все внимание на поставленной цели.

Лунный календарь на 28 ноября

Сегодня идеальный день для начала любого важного дела, идеи поддержат все. Не уменьшать темп в начатых ранее дел, смело отправляйтесь в поездки. Обратите внимание на свой образ жизни, избавьтесь пагубных привычек.

Лунный календарь на 29 ноября

В этот день стоит следить за своими ощущениями, контролировать события, сохранять спокойствие, не поддаваться на любые провокации. Велика вероятность конфронтаций, осложнения отношений с близкими, поэтому, по возможности, проведи день в одиночестве.

Лунный календарь на 30 ноября

Благоприятный день, однако будьте внимательны в общении с людьми, старайтесь не попадать под их влияние. Постарайтесь уладить все конфликты с родственниками, решайте бытовые проблемы, которые накопились.

Коридор затмений 2020

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