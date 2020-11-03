ПЦР-тест на коронавирус — это обязательное условие при въезде в Египет. На борту самолета каждому пассажиру дополнительно измеряют температуру.

Если вы прилетаете в Египет без ПЦР-теста, то обязаны сдать его в аэропорту за 30 долларов. Результат через 6-12 часов. До этого вы едете в отель вместе с другими туристами и не можете выходить из номера. Но все это — в теории.

Гостей носить маски никто не обязывает, только рекомендуют.

На входе в ресторан есть термальная камера, которая в режиме он-лайн сразу показывает нынешнюю температуру человека. Эта система действует пока только в двух отелях на весь Шарм-эль-Шейх. В столовой шведский стол, но гости не касаются еды. Столы стоят на расстоянии даже больше, чем 2 метра. Так же как и лежаки на пляжах.

Согласно требованиям египетского правительства, отели не могут быть заселенными более чем на 50%.

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Безопасности в отелях Египта сейчас уделяют особое внимание. Иначе, говорят, не будет туристов, которых уже и так стало меньше в разы.

Но если в отелях, хотя далеко не у всех, придерживаются карантинных требований, то за их стенами не все так оптимистично. В целом же местные придерживаются масочного режима не более, чем украинцы. И это далеко не все нюансы.

Когда вы оставляете стены отеля, надо учитывать арабский менталитет. Например, когда предлагают запрещенные экскурсии. Такие как дайвинг, потому что подводные маски и трубки общего пользования – то, что надо для коронавируса.

Во-вторых, на отдыхе есть большой соблазн выпить чего-нибудь покрепче, чем чай — это ни в коем случае нельзя делать на улице. Если человек ходит с открытой бутылкой, могут посадить за это. Там есть отдельный раздел полиции — туристическая полиция, они могут посадить, составляют акт за этого.

Отдых для украинцев

Отдых осенью имеет немало преимуществ. В это время на курортах меньше людей и цены также могут быть ниже, чем летом. Кроме того, можно не мучиться от сильной жары и лакомиться сезонными фруктами и овощами.

Топ-10 мест для отпуска осенью в Украине и за границей включает в себя Карпаты, Италию и Кипр.