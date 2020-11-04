День ангела Елизаветы: поздравления в СМС и картинках

День ангела Елизаветы отмечают несколько раз в году: 6 марта, 7 мая, 18 июля, 13 августа, 5,12 и 18 сентября, 21 и 31 октября, 4, 14 и 20 ноября, 31 декабря.

В древнееврейском языке символ этого имени – Божья клятва, обет Богу.

Елизавета принципиальна и редко когда прощает обиды. В детстве она любит яркую одежду. Очень часто обижается даже на самые безобидные шутки. В подростковом возрасте Елизавета склонна к лени, но отказывается это признавать.

Взрослая Лиза помогает мужу зарабатывать деньги. По характеру конфликтна и принципиальна.

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В день ангела Елизаветы Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.

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Дорогая Лизонька, от чистого сердца я поздравляю тебя и желаю быть безумно счастливой и крепко любимой! Пусть не будет в твоей жизни страхов и печалей, пусть судьба дарит массу возможностей для воплощения каждой мечты!

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Пусть в душе будет жаркое лето,

А на сердце – весны торжество.

Поздравляю тебя, Лизавета,

Знай удачу, любви волшебство!

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С днем твоим, Елизавета!

Пусть удачей и добром

Будет жизнь всегда согрета,

И уютным будет дом!

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Пусть в душе будет жаркое лето,

А на сердце – весны торжество.

Поздравляю тебя, Лизавета,

Знай удачу, любви волшебство!

Церковные праздники в ноябре 2020

В календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.

Следует напомнить, что 4 ноября православные христиане отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери, которая считается одной из главных покровительниц женщин.

На 7 ноября приходится Дмитриевская родительская суббота, а 21 числа — Михайлов день.