День святого Николая 2020 — дата

День святого Николая 2020 выпадает на субботу 19 декабря. Этот праздник посвящен одному из самых почитаемых святых в христианстве.

Именно 19 декабря скончался святитель Николай. В народе также говорят на праздник Николай зимний.

В III-IV гг. н.э. жил Николай Чудотворец. С самого детства он много молился и читал. Когда его родители умерли, он отдал все их вещи нуждающимся.

За свою жизнь защищал христианство и боролся с язычеством.

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Праздник Николая открывает рождественские и новогодние торжества. Именно в этот день во многих городах Украины зажигают новогоднюю елку.

Традиционно праздник отмечается с ярмарками и гуляниями, концертами и благотворительными мероприятиями.

Праздники в ноябре

Именно в ноябре начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова — 6 января.

Также в ноябре празднуют день Казанской иконы Божией Матери, чтят память архистратига Михаила и святителя Иоанна Златоуста.

Полный список праздников в ноябре 2020, читайте в нашем материале.