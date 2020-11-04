День железнодорожника — поздравления в СМС

4 ноября отмечается День железнодорожника. Этот профессиональный праздник, созданный в поддержку украинских работников железнодорожного транспорта, был учрежден еще во времена Российской империи.
В 1917 году праздник был отменен и забыт почти на 20 лет, а возобновил его в 1935 году Иосиф Сталин во время приема железнодорожников в Кремле.
Независимая Украина также не оставила работников железной дороги без надлежащего внимания. В 1993 году указом президента в поддержку инициативы сотрудников железнодорожного транспорта Украины, День железнодорожника был вновь назначен на последнее воскресенье августа.
В 2002 году праздник был снова перенесен, на этот раз на 4 ноября, потому что именно в этот день 159 лет назад на территорию Украины прибыл первый первый поезд.
К этому празднику Факты ICTV собрали самые лучшие СМС поздравления с Днем железнодорожника.
Ранее Факты ICTV опубликовали календарь ноябрьских праздников 2020 года в Украине. Среди них очень много профессиональных праздников, например Международный день логопеда, День работников сельского хозяйства и другие.
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Лучшие СМС-поздравления с Днем железнодорожника
Поздравляю с Днем железнодорожника и желаю жизни как в поезде: чтоб всегда везло, везло и везло. Здоровья крепкого и искренней любви, уважения окружающих и надежных друзей, достатка в доме и удачи в профессиональном труде.
***
День железной дороги сегодня,
Мы, ребята, вас всех поздравляем.
И желаем мы легкой вам доли,
Много счастья и света желаем.
***
Железнодорожник — у нас ты в почете,
Так пусть будет лад и в семье, и в работе.
Пусть поезд железный по рельсам летит,
И к счастью твой путь будет в сердце открыт!
***
Из кабины тепловоза
Видишь рельсы ты и шпалы,
Машинист — твое призванье,
У тебя забот немало,
Праздник профессиональный
Твой сегодня наступает,
В этот день тебе здоровья
И успехов мы желаем!
***
В день железнодорожника вам пожелаем удачи,
Пусть счастье накроет, а как же иначе.
Без вас поезда не отправятся в путь,
Любви вам большой и везенья чуть-чуть.
***
С Днем железнодорожника вас поздравляю.
От чистого сердца здоровья желаю.
Пускай мир подарит вам море тепла.
И в вашей душе будет жить доброта.
***
Вагоны и шпалы — стихия твоя,
Я в праздник желаю всего для тебя —
Здоровья и сил для трудной работы,
Счастья, добра и большого почета.
***
В твой профессиональный праздник, День железнодорожника, желаю тебе вагон радости, добра и удачи! Всегда мчись навстречу своим мечтам и достигай поставленных целей! Желаю, чтобы любой железнодорожный путь приводил тебя к счастью и успеху.
***
Пусть под перестук колёс
Жизнь твоя к успеху мчится,
Каждый день чтоб счастье нёс,
На пути встречались принцы!
***
Пусть горит всегда тебе
Семафора свет зелёный,
Только радость ждет в судьбе
И улыбок миллионы!
***
Мы поздравить от души хотим
Тех людей, кто жизнь всю посвятил
Поездам и рельсам, и дороге.
Пусть для них не будет никогда тревоги.
***
Пускай железные дороги
Лишь к счастью и любви ведут,
А все печали и невзгоды
В дали навеки пропадут.
***
В день железнодорожника
Всех вас поздравлю вместе,
Пусть стук колес и рельсов звон
Всю жизнь звучат вам песней.
***
С Днём железнодорожника. Желаю, чтобы всю дорогу везло и везло, чтобы по рельсам судьбы раскиданы были шпалы успеха и счастья.
***
Сегодня хочется вам пожелать, чтобы выбранная дорога привела к приятным встречам, добрым сюрпризам, хорошим жизненным переменам! Пусть ваше очарование в сочетании с профессиональными навыками станет ключом к успеху!
***
Железнодорожник — наш смелый герой,
Хотим мы отпраздновать праздник с тобой,
Удачи и счастья тебе пожелать,
С любовью работу свою выполнять!