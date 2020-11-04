День железнодорожника — поздравления в СМС

4 ноября отмечается День железнодорожника. Этот профессиональный праздник, созданный в поддержку украинских работников железнодорожного транспорта, был учрежден еще во времена Российской империи.

В 1917 году праздник был отменен и забыт почти на 20 лет, а возобновил его в 1935 году Иосиф Сталин во время приема железнодорожников в Кремле.

Независимая Украина также не оставила работников железной дороги без надлежащего внимания. В 1993 году указом президента в поддержку инициативы сотрудников железнодорожного транспорта Украины, День железнодорожника был вновь назначен на последнее воскресенье августа.

В 2002 году праздник был снова перенесен, на этот раз на 4 ноября, потому что именно в этот день 159 лет назад на территорию Украины прибыл первый первый поезд.

К этому празднику Факты ICTV собрали самые лучшие СМС поздравления с Днем железнодорожника.

Ранее Факты ICTV опубликовали календарь ноябрьских праздников 2020 года в Украине. Среди них очень много профессиональных праздников, например Международный день логопеда, День работников сельского хозяйства и другие.

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Лучшие СМС-поздравления с Днем железнодорожника

Поздравляю с Днем железнодорожника и желаю жизни как в поезде: чтоб всегда везло, везло и везло. Здоровья крепкого и искренней любви, уважения окружающих и надежных друзей, достатка в доме и удачи в профессиональном труде.

***

День железной дороги сегодня,

Мы, ребята, вас всех поздравляем.

И желаем мы легкой вам доли,

Много счастья и света желаем.

***

Железнодорожник — у нас ты в почете,

Так пусть будет лад и в семье, и в работе.

Пусть поезд железный по рельсам летит,

И к счастью твой путь будет в сердце открыт!

***

Из кабины тепловоза

Видишь рельсы ты и шпалы,

Машинист — твое призванье,

У тебя забот немало,

Праздник профессиональный

Твой сегодня наступает,

В этот день тебе здоровья

И успехов мы желаем!

***

В день железнодорожника вам пожелаем удачи,

Пусть счастье накроет, а как же иначе.

Без вас поезда не отправятся в путь,

Любви вам большой и везенья чуть-чуть.

***

С Днем железнодорожника вас поздравляю.

От чистого сердца здоровья желаю.

Пускай мир подарит вам море тепла.

И в вашей душе будет жить доброта.

***

Вагоны и шпалы — стихия твоя,

Я в праздник желаю всего для тебя —

Здоровья и сил для трудной работы,

Счастья, добра и большого почета.

***

В твой профессиональный праздник, День железнодорожника, желаю тебе вагон радости, добра и удачи! Всегда мчись навстречу своим мечтам и достигай поставленных целей! Желаю, чтобы любой железнодорожный путь приводил тебя к счастью и успеху.

***

Пусть под перестук колёс

Жизнь твоя к успеху мчится,

Каждый день чтоб счастье нёс,

На пути встречались принцы!

***

Пусть горит всегда тебе

Семафора свет зелёный,

Только радость ждет в судьбе

И улыбок миллионы!

***

Мы поздравить от души хотим

Тех людей, кто жизнь всю посвятил

Поездам и рельсам, и дороге.

Пусть для них не будет никогда тревоги.

***

Пускай железные дороги

Лишь к счастью и любви ведут,

А все печали и невзгоды

В дали навеки пропадут.

***

В день железнодорожника

Всех вас поздравлю вместе,

Пусть стук колес и рельсов звон

Всю жизнь звучат вам песней.

***

С Днём железнодорожника. Желаю, чтобы всю дорогу везло и везло, чтобы по рельсам судьбы раскиданы были шпалы успеха и счастья.

***

Сегодня хочется вам пожелать, чтобы выбранная дорога привела к приятным встречам, добрым сюрпризам, хорошим жизненным переменам! Пусть ваше очарование в сочетании с профессиональными навыками станет ключом к успеху!

***

Железнодорожник — наш смелый герой,

Хотим мы отпраздновать праздник с тобой,

Удачи и счастья тебе пожелать,

С любовью работу свою выполнять!