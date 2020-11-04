Домашний попугай спас австралийца во время пожара

В Австралии домашний попугай по имени Эрик спас своего хозяина во время ночного пожара в его доме, который полностью уничтожил имущество, имитируя звук будильника.

Эрик разбудил своего владельца Антона Нгуена, когда пламя начало охватывать дом около 2.00 в среду утром, 4 ноября.

Дом Нгуена был полностью уничтожен огнем, но он спасся благодаря попугаю, который начал издавать громкие писклявые звуки, чтобы предупредить об опасности.

Попугай начал выкрикивать имя хозяина настолько громко, насколько мог, даже до того, как начали сигналить детекторы дыма.

— Я услышал треск и Эрик — мой попугай — он начал кричать, поэтому я проснулся и почувствовал запах дыма, — рассказал Антон.

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В Колумбии кот спас жизнь ребенку

Еще одно спасение, в котором приняло участие животное, произошло в Колумбии почти ровно год назад.

На видео было снято, как ребенок ползет на полу к открытой двери, а кот сидит на соседнем диване.

В нужный момент кот набрасывается на ребенка, не давая ему слететь с лестницы.