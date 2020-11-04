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Факты / Lifestyle

Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2020

Подробный гороскоп на ноябрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Последний месяц осени нас порадует завершением тяжелых транзитов, знаменует начало позитивных перемен. Заканчивается ретродвижение Меркурия и Марса, что обязательно будет способствовать ускорению процессов во всех сферах жизни.

Во второй половине месяца многие почувствуют прилив сил и энергии, появится возможность воплотить свои замыслы в реальность.

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

Гендерные планеты — Венера и Марс — находятся в оппозиционных знаках, обе планеты в сильных статусах – в управлении, поэтому ноябрь может стать временем кардинальных перемен в личной жизни.

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Гороскоп для Овнов

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

Ваш управитель Марс замедляет скорость и после ретроградной фазы, с 15 ноября, перейдет в прямолинейное движение. В течение месяца в личных взаимоотношениях происходит много событий. Страсти выплывают на поверхность – до 15 ноября особенно напряженный период.

Беспокойная и агрессивная энергия, сопутствующая этому периоду, осложняет личные и деловые взаимоотношения с представителями противоположного пола. Возможна угроза разлада или разрыв с партнером. Перегруз при попытках улучшить физическую форму может иметь серьезные последствия.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

Работой и другими физическими действиями лучше всего заниматься в одиночку — в деловой сфере все движутся в противоположных направлениях. В первой половине месяца сложно достичь компромисса и эффективного сотрудничества.

После 14 ноября ситуация улучшается, возрастает желание испытать удовольствия, но значительно ослабляется самоконтроль. Появляется склонность переоценивать свои чувства.

Стремление к роскошной жизни может привести к покупке вещей, которые вам не нужны, произвести впечатление на знакомых, потратив на это большую сумму денег.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

3 ноября заканчивается период ретроградного Меркурия – вашего управителя, что немного улучшает ситуацию. Однако в течение месяца постепенно нарастает напряжение, возникают препятствия, а кульминацией станет лунное затмение в Близнецах 30 ноября.

То, что будет сказано или сделано в ваш адрес в совершенно безобидном контексте, может всколыхнуть давние воспоминания, глубокие страсти, страхи. Не стоит умышленно противоречить людям, поскольку это обязательно послужит сигналом к ответному удару.

Отсрочки, запреты, отказы и другие неприятности могут заставить вас поменять планы.

Гороскоп для Раков

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака Обычный ритм вашей жизни могут замедлить недоразумения и конфликтные ситуации с конкурентами и соперниками. Письма не приходят вовремя или же содержат только плохие или неутешительные известия.

Документы руководство не подписывает, полученные вами задания могут оказаться особенно трудными, а сроки выполнения – очень сжатыми. С братьями, сестрами и соседями возникают недоразумения, сложно найти общий язык с коллегами и ближним окружением.

Для преодоления трудностей вам потребуется терпение и решимость, в этом случае вы сможете осуществить задуманное уже в скором времени.

Гороскоп для Львов

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

Большое значение приобретают ваши принципы, приоритеты и ценности, а также потенциальные препятствия. Нынешний период может привести к успеху, но потребуются огромные затраты материальных и физических ресурсов.

Эмоции могут выйти из-под контроля, тогда не избежать скандалов, бурных выяснений отношений. Особенно мучительны в это время чувства ревности, зависти, разочарования в партнере, неудовлетворённость отношениями. С 21 ноября общая ситуация улучшится, в вашу жизнь придет праздник и удовлетворение, а взаимоотношения приобретут хорошие перспективы.

Гороскоп для Дев

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

С 4 ноября Меркурий, ваш управитель, переходит в прямолинейное движение. При этом в первую неделю держится напряженный аспект Меркурия с Сатурном, поэтому начало месяца принесет много препятствий.

Напоминают о себе события второй половины сентября. Поездки приходится откладывать, неожиданные препятствия нарушают ваши планы. Усиливаются крайности проявлений претензий и недовольства по отношению к партнерам, особенно в финансовых вопросах.

Постарайтесь меньше нервничать — это поможет вам приспособить свой режим к возникшим изменениям или неудобствам.

Гороскоп для Весов

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

До 21 ноября относительно благополучный период, появляется удобная возможность, необходимый вам шанс, чтобы решить важные для вас вопросы. Без колебаний устанавливайте собственные приоритеты и защищайте свои убеждения и принципы. С 21 ноября Венера – ваш управитель — переходит в знак Скорпиона, в статус своего изгнания.

Брак, деловое партнерство, совместные проекты и взаимоотношения, становятся напряженными. Вы становитесь более чувствительными, страстными, ранимыми, поэтому наблюдаются крайности в проявлениях чувств.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

Активизируются недоброжелатели, конфликты возникают из-за денежных разногласий, особенно с представителями младшего и старшего поколения.

Но если вы проявите стремление к сотрудничеству и сами сделаете первый шаг к примирению, достичь удастся многого: взаимные обязательства укрепятся, общие цели прояснятся, недовольство исчезнет.

В течение месяца вы можете соприкоснуться с необычными явлениями, а также людьми, замешанными в преступлениях. Не стоит в этот период брать кредиты, так как велика вероятность неверных вложений ресурсов и ненужных денежных затрат.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

Отношения могут проходить испытания на прочность, так как усиливается ваша критичность, несдержанность на слова, вы склонны говорить о том, о чем следовало бы молчать.

Вам свойственны крайности в решениях и поступках, вы подсознательно ищите факты, которые могут взбудоражить вас. В третьей декаде ноября наступает благоприятный период для вас, сглаживается напряженный фон в сфере личных и деловых взаимоотношений.

В бизнесе или профессиональной деятельности зрелость и опыт партнеров и коллег помогут вам обрести новые возможности и хорошие перспективы.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

Самоорганизация, упорная и планомерная работа принесет вам успешные перспективы. Обстоятельства предоставят вам шанс приобрести новые знания и опыт, что в результате приведет к повышению производительности труда и успеху.

Начальство, представители власти, правительственных или иных учреждений, а также люди старшего возраста, обладающие зрелостью суждений и опытом, дадут вам совет или окажут помощь, обеспечив шанс продвинуться вперед.

В личных взаимоотношениях не все так хорошо, как в деловой сфере: романтические увлечения создают сложности.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

Есть вероятность попасть в досадные ситуации, в которых вы получите отказ. Но именно это может подтолкнуть вас к упорному стремлению сделать что-то важное и значимое для многих людей.

В этом случае ваши усилия не останутся незамеченными, поскольку чем больше решимость, тем вероятнее успех. Напоминают о себе события начала октября, из-за чего возникают серьезные разногласия, конфликты и неразбериха.

Изложение своих взглядов окружающим может существенно осложниться. Большое влияние оказывает на вас коллективное мнение, групповая работа, сотрудничество и равенство.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

Возможен конфликт из-за ваших прежних действий и взглядов, возникших в результате ошибочной системы ценностей, особенно в сферах, связанных с партнерством и другими союзами, романтическими увлечениями, юридическими вопросами и вашей способностью эффективно взаимодействовать с окружающими.

Если жесты со стороны окружающих вызвали в вас взрыв внутреннего протеста, вы многого добьетесь, если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на осуществление конструктивных целей с использованием новых методов и технологий.

Ранее Факты ICTV публиковали восточный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.

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