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Факты / Lifestyle

Казанской иконы Божией Матери: какой праздник сегодня, 4 ноября

4 ноября в Украине все православные верующие поклоняются Казанской иконе Божией Матери. Икона издавна считается одной из главных покровительниц женщин.

Пресвятая Богородица явилась в Казани в конце XVI века, и с тех пор появилось немало традиций, связанных с иконой.

Во время молитвы Казанской иконы Божьей Матери просят мира и благополучия в семье, благословения на брак и защиты военных.

4 ноября — какой сегодня праздник, приметы и запреты

4 ноября — какой сегодня праздник

Сегодня, 4 ноября, в Украине отмечается День железнодорожника.

Также ежегодно 4 ноября, согласно календарю ООН — Международный день добра.

Именины 4 ноября

День ангела 4 ноября празднуют Анфиса, Елизавета, Константин, Иван, Денис, Максим, Павел, Федор, Александр.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Традиции и приметы на 4 ноября

4 ноября на Казанской иконы Божьей Матери обычно всегда была сырая и прохладная погода.

  • До 4 ноября люди заканчивали все важные строительные работы.
  • Свадьба 4 ноября — это всегда хорошая дата, в которой скрывался залог счастья супругов.
  • Молитва 4 ноября защищала от несчастных случаев.
  • Если 4 ноября была сухая и ясная погода — в следующем году ждали неурожай.

Что нельзя делать сегодня 4 ноября

  • Планировать или отправляться в дальний путь.
  • Заниматься тяжелыми физическими упражнениями.
  • Ходить босиком по росе.

Церковные праздники в ноябре 2020

В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.

Ноябрь верующие встретят двумя главными праздниками: Дмитриевская родительская суббота (7 ноября) и Михайлов день (21 ноября).

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