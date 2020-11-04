4 ноября — какой сегодня праздник, приметы и запреты

4 ноября в Украине все православные верующие поклоняются Казанской иконе Божией Матери. Икона издавна считается одной из главных покровительниц женщин.
Пресвятая Богородица явилась в Казани в конце XVI века, и с тех пор появилось немало традиций, связанных с иконой.
Во время молитвы Казанской иконы Божьей Матери просят мира и благополучия в семье, благословения на брак и защиты военных.
4 ноября — какой сегодня праздник
Сегодня, 4 ноября, в Украине отмечается День железнодорожника.
Также ежегодно 4 ноября, согласно календарю ООН — Международный день добра.
Именины 4 ноября
День ангела 4 ноября празднуют Анфиса, Елизавета, Константин, Иван, Денис, Максим, Павел, Федор, Александр.
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Традиции и приметы на 4 ноября
4 ноября на Казанской иконы Божьей Матери обычно всегда была сырая и прохладная погода.
- До 4 ноября люди заканчивали все важные строительные работы.
- Свадьба 4 ноября — это всегда хорошая дата, в которой скрывался залог счастья супругов.
- Молитва 4 ноября защищала от несчастных случаев.
- Если 4 ноября была сухая и ясная погода — в следующем году ждали неурожай.
Что нельзя делать сегодня 4 ноября
- Планировать или отправляться в дальний путь.
- Заниматься тяжелыми физическими упражнениями.
- Ходить босиком по росе.
Церковные праздники в ноябре 2020
В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.
Ноябрь верующие встретят двумя главными праздниками: Дмитриевская родительская суббота (7 ноября) и Михайлов день (21 ноября).