Киберпонедельник 2020 в Украине приходится на 30 ноября. Так называют день, который наступает после Черной пятницы. Это понятие зародилось в США еще в 2005 году, а первую такую ​​акцию провели за год до этого.

Если Черная пятница обычно предусматривает скидки в точках розничной торговли, то киберпонедельник — это больше об акциях в онлайн-магазинах.

В этот день можно значительно дешевле приобрести технику, одежду, косметику и другие товары.

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И хотя киберпонедельник и Черная пятница имеют американские корни, все больше украинских магазинов ежегодно приобщаются к таким инициативам и предлагают выгодные скидки.

Поэтому если вы планируете в ближайшее время покупки и хотите сэкономить, запомните, какого числа киберпонедельник 2020.

Черная пятница в Украине

27 ноября в Украине состоится Черная пятница 2020. Этот день — праздник для всех шопоголиков и людей, которые любят себя побаловать покупками.

Читайте, где и как покупать товары по скидкам в Черную пятницу в материале Фактов ICTV.