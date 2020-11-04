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Факты / Lifestyle

Максимум за почти три года: биткоин подорожал в день выборов в США

В то время, когда в США подбивают результаты президентских выборов 2020 года, цена биткоина поднялась выше отметки $14 тыс.

Такое подорожание криптовалюты зафиксировано второй раз меньше чем за неделю.

До этого отметку в $14 тыс. в последний раз биткоин брал в середине января 2018 года.

Трейдеры ожидают значительных колебаний цен на криптовалюту на этой неделе.

Статистика от skew.com показывает, что 30-дневная подразумеваемая волатильность биткоина увеличилась до 59%.

Читайте: Результаты выборов в США: по прогнозам, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа (ОНЛАЙН)

Максимум за почти три года: биткоин подорожал в день выборов в США

Гигантский скачок биткоина со времен прошлых выборов

Экономика цифровой валюты колеблется на уровне около $388 млрд, что является гигантским скачком по сравнению с прошлыми выборами в США в 2016 году.

Во время президентской гонки 2016 года цена биткоина составляла около $709.

Источник: Coindesk

Фото: Dreamstime

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