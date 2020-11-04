Государственные выходные 2020 — календарь

Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных.
Выходные в 2020 году:
- 1 января — Новый год;
- 6 января — выходной перед Рождеством;
- 7 января — Рождество Христово;
- 8 марта — Международный женский день;
- 19 апреля – Пасха;
- 1 мая — День труда;
- 9 мая — День Победы;
- 7 июня – Троица;
- 28 июня — День Конституции Украины;
- 24 августа — День Независимости Украины;
- 14 октября — День защитника Украины;
- 25 декабря — Рождество Христово;
Календарь на 2020 год предполагает следующие переносы, если государственный праздник приходится на выходной:
- 8 марта – Международный женский день, выходным рекомендуется сделать и понедельник — 9 марта;
- 19 апреля – Пасха, рекомендуется устроить выходной в понедельник — 20 апреля;
- 9 мая – День победы, выходной в понедельник — 11 мая;
- 7 июня – Троица, выходной в понедельник — 8 июня;
- 28 июня — День Конституции, выходной в понедельник — 29 июня.
Кроме того, накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на один час.
Ранее Факты ICTV публиковали список государственных праздников в Украине на 2020 год.