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Факты / Lifestyle

День апостола Иакова: какой праздник 5 ноября

5 ноября отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, День банковских переводов в США и Национальный день китайской еды на вынос в США.

По народному календарю на четверг выпадает День памяти апостола Иакова.

Именины 5 ноября отмечают: Яков, Святослав, Игорь.

Народные приметы на 5 ноября:

  • Много снега выпало, и он не растаял — зима будет теплой.
  • Дождь идет 5 ноября — год будет урожайным.
  • Чем больше меда съешь — тем больше его соберешь следующего года.
  • Если град 5 ноября пошел, или мелкую крошку видно — 22 ноября придет настоящая зима.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Что нельзя делать 5 ноября:

  • нельзя заниматься чужими делами;
  • нельзя обижаться на людей;
  • нельзя ничего планировать.

Праздники в ноябре

В ноябре начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова — 6 января.

Также в ноябре празднуют день Казанской иконы Божией Матери, чтят память архистратига Михаила и святителя Иоанна Златоуста.

Полный список праздников в ноябре 2020, читайте в нашем

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