5 ноября отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, День банковских переводов в США и Национальный день китайской еды на вынос в США.
По народному календарю на четверг выпадает День памяти апостола Иакова.
Именины 5 ноября отмечают: Яков, Святослав, Игорь.
Народные приметы на 5 ноября:
- Много снега выпало, и он не растаял — зима будет теплой.
- Дождь идет 5 ноября — год будет урожайным.
- Чем больше меда съешь — тем больше его соберешь следующего года.
- Если град 5 ноября пошел, или мелкую крошку видно — 22 ноября придет настоящая зима.
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Что нельзя делать 5 ноября:
- нельзя заниматься чужими делами;
- нельзя обижаться на людей;
- нельзя ничего планировать.
Праздники в ноябре
В ноябре начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова — 6 января.
Также в ноябре празднуют день Казанской иконы Божией Матери, чтят память архистратига Михаила и святителя Иоанна Златоуста.
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