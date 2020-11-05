5 ноября отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, День банковских переводов в США и Национальный день китайской еды на вынос в США.

По народному календарю на четверг выпадает День памяти апостола Иакова.

Именины 5 ноября отмечают: Яков, Святослав, Игорь.

Народные приметы на 5 ноября:

Много снега выпало, и он не растаял — зима будет теплой.

Дождь идет 5 ноября — год будет урожайным.

Чем больше меда съешь — тем больше его соберешь следующего года.

Если град 5 ноября пошел, или мелкую крошку видно — 22 ноября придет настоящая зима.

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Что нельзя делать 5 ноября:

нельзя заниматься чужими делами;

нельзя обижаться на людей;

нельзя ничего планировать.

Праздники в ноябре

В ноябре начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова — 6 января.

Также в ноябре празднуют день Казанской иконы Божией Матери, чтят память архистратига Михаила и святителя Иоанна Златоуста.

Полный список праздников в ноябре 2020, читайте в нашем