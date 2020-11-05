Эйфория исчезает. Психолог о полиаморных отношениях и free love

Настоящую любовь каждый из нас понимает и чувствует по-своему.

Однако все чаще люди увлекаются полиаморными отношениями, когда любовь удается разделить на двух (или более) партнеров.

Нейропсихолог когнитивного развития Виктория Любаревич-Торхова поделилась с Фактами ICTV, почему free love — это не так романтично, как кажется, и насколько распространенным является понятие полиаморности на самом деле.

Хочу здесь, хочу там

Полиаморные отношения не являются особенностью наших дней. Чаще всего это достаточно знакомая ситуация: здесь и сейчас можешь быть в серьезных отношениях или браке, однако чувствовать сильную привязанность к другому человеку.

Однако еще 50 лет назад решающая роль отводилась обществу.

Страх быть раскритикованным и высмеянным был важным сдерживающим фактором не соглашаться на отношения сразу с несколькими партнерами.

— В течение последних десятилетий довольно сильно обесценился институт брака. Люди меньше контролируют себя и перестают видеть смысл в самоконтроле.

Начиная с 1990-х годов, наше общество коренным образом изменилось: на новых ценностях выросло целое поколение.

По мнению Виктории Любаревич-Торховой, идеи вроде жить здесь и сейчас, уважения к своим собственным чувствам и удовлетворения собственных желаний становятся решающими в отношениях.

Однако вместе с проникновением этих идей часто люди начинают чувствовать тревожность и растерянность, которые потом перерастают в невротизм.

Вырваться на свободу

По статистике, чаще всего в плену полиаморности оказывается молодежь.

— Кроме собственного травматического опыта, это может быть история с детства: насмотрелись на несчастливых в браке родителей, которые много ссорились или изменяли друг другу.

Так появляются идеи-крайности: либо никогда не жениться, либо строить отношения с несколькими партнерами одновременно.

Поэтому полиаморные отношения также могут возникать в знак протеста против существующих рамок восприятия.

— Такие крайности говорят сами за себя, они буквально “вырываются на свободу”. Однако такая свобода часто мешает понять, чего именно нам нужно от жизни и как определиться с собственными желаниями.

Романтизация полиаморности находит отклик и в современной массовой культуре.

Луна и ее Free love

Украинская певица Луна в 2017 году выпустила одну из самых известных своих песен под названием Free love – Свободная любовь.

Трек полностью посвящен полиаморным отношениям, которые, к сожалению, имели трагическое завершение.

В одном из своих интервью Луна заявила, что является противницей таких отношений.

— Я точно могу сказать, что не за free love. Я написала этот трек от боли, когда услышала плохие новости (речь идет об измене мужа, известного продюсера Юрия Бардаша, — Ред.). Тогда я подумала: вон как? Тогда давай поиграем во free love.

— Все мужчины, которых я знаю и которые живут полигамной жизнью – глубоко несчастные люди. Они страдают и отравляют жизнь другим людям.

Луна призналась: после написания этой песни она поняла, что ни о чем не жалеет. Даже самые ужасные моменты иногда имеют силу вдохновлять на что-то хорошее.

— Покажите мне мужчину, который уверен, что его женщина с ним чувствует себя действительно прекрасной, а при этом спит с другим, и ему это нравится. Это же извращение, — заявила певица.

Корыстная привязанность

Люди, увлекающиеся полиаморными отношениями, чаще всего находятся в активном поиске острых ощущений.

Однако именно этот момент и отличает полиаморию от настоящей любви, ведь эйфория имеет свойство заканчиваться.

— Полиаморность — это об удовлетворении собственных чувств. Это секс, привязанность и ранняя стадия отношений, когда чувствуешь приятное волнение и прилив энергии, — убеждена Виктория Любаревич-Торхова.

Обычно таким людям очень трудно принимать серьезные решения, сжигать мосты, зато на первый план выходит корысть.

— С одним мне комфортно из-за денег, с другим — из-за хорошего секса, с третьим — из-за приятных разговоров. Привязанность возникает по разным причинам, но это никак не настоящая любовь.

Охота за эйфорией во многих случаях завершается душевным опустошением, когда помочь сможет лишь хороший психолог.

На пути к крепким отношениям

Известный писатель Лев Толстой однажды написал: Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Однако можно пойти дальше и добавить: каждая семья по-своему находит путь к счастью. И часто этот путь может быть тяжелее, чем кажется.

Виктория Любаревич-Торхова убеждена, что для укрепления отношений нужно соблюдать правила семьи.

Именно эти подсказки помогут пройти сквозь трудные моменты в отношениях и остаться крепкой семьей:

Любые проблемы, конфликт или неприятности – мы засыпаем под одним одеялом и желаем хороших снов. Никто никуда не уходит и не убегает. Мы садимся и обсуждаем причины конфликта и способы его урегулирования, которые подойдут обоим, а не кому-то одному. Мы говорим по очереди: стоит не только слушать, но и прислушиваться друг к другу. Начинаем не с “ты должен”, а “я должна”. Помогаем друг другу в выполнении обещаний.

Не существует ни одной семьи, где не было бы конфликтов и споров. Уметь найти правильный выход из конфликта и сохранить отношения – вот что такое настоящая семья.

Жизнь действительно переполнена ощущениями и удовольствиями. Однако секрет счастья в том, чтобы его было с кем разделить. А любовь, как надежная крепость, сможет защитить и сохранить каждый счастливый миг вдвоем.

Наташа Тарчевская