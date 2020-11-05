Тильда Суинтон — популярная британская актриса, лауреат кинопремий Оскар и BAFTA. Она родилась в Лондоне в семье военных.

Артистка отличается своей необычной и яркой внешностью, хотя сама считает себя некрасивой. Свою деятельность она начала с университетского театра, а в возрасте 29 лет решила полностью посвятить себя кинематографу. После этого актриса получила роли в более чем 60 фильмах и завоевала мировую славу.

Факты ICTV подготовили подборку лучших фильмов с участием Тильды Суинтон.

Топ-5 фильмов с Тильдой Суинтон

Суспирия

Мистический триллер, который стал интерпретацией одноименного фильма 1977 года. Молодая американка Сьюзи (Дакота Джонсон) отправляется в Берлин с мечтой попасть в местную школу балерин.

Ее приезд совпадает с исчезновением одной из воспитанниц, и она понимает, что здесь происходит что-то жуткое. Девушка начинает разгадывать эту историю, чтобы не стать следующей жертвой ведьм-наставниц. Одну из них, главного хореографа мадам Бланш, сыграла Тильда Суинтон.

Загадочная история Бенджамина Баттона

Бенджамин — ребенок, который родился со страшной болезнью. Его жизнь началась в обратном порядке — он появился на свет в теле старика. Ему нет места в нормальном мире, только дом престарелых смог стать для него единственным убежищем.

С годами парень молодеет и находит свою первую любовь. Элизабет (Тильда Суинтон) стала первой женщиной, которая полюбила Бенджамина. Но как сложатся в дальнейшем их отношения?

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Доктор Стрэндж

Лента рассказывает о гениальном враче Стивене Стрэндже. Получив травму во время автомобильной аварии, он не смог продолжить карьеру.

Поэтому он решил совместить медицину с магией. Стрэндж отправляется в долгое путешествие, чтобы найти исцеление. В пути он встречает мудрую женщину (Тильду Суинтон), которая становится его духовной наставницей и путеводителем в мире магии.

Орландо

Один из самых известных фильмов с участием Тильды Суинтон, в котором она сыграла главного персонажа — подростка Орландо.

Лента рассказывает о жизни человека длиной в 350 лет. Сначала он появляется в облике мужчины, а потом становится женщиной. Герой проходит через разные эпохи и ситуации, чтобы познать жизнь и любовь в разных проявлениях.

Сквозь снег

Люди на планете Земля умирают в результате ледникового периода. Остаются только пассажиры одного поезда с вечным двигателем.

Между ними начинается классовая борьба — элита занимает места в передней части поезда, а бедным достается задняя. В результате этого возникает восстание, во время которого погибает множество людей.

Тильда Суинтон предстает в роли важной начальницы поезда — министра Мейсон, которая становится настоящим врагом для бедноты.

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