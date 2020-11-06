2021 год по восточному календарю будет годом белого металлического Быка. Умеренный, смелый, старательный — именно он сменит вечно спешащую белую Крысу.
Бык — победоносный покровитель. От него стоит ожидать соответствующих поступков: победоносных и действенных решений.
Год белого металлического Быка продлится с 12 февраля 2021 года до 30 января следующего года.
Новый год празднуют в Китае две недели, таким образом выказывая уважение и завоевывая симпатию покровителя.
2021 год белого металлического Быка: миролюбие и плоды трудов
Наступающий Новый год обещает быть спокойным. Год пройдет в постоянном совершенствовании отношений. Бык любит искренних и надежных людей. Покровитель ответит дружелюбием, стоит только расположить его и немного потрудиться.
Год будет успешным в финансовой сфере, ведь Бык — ответственный партнер. Правда, его консервативность и нежелание изменений навредят активным переменам, поэтому стоит прислушаться к себе.
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Бык считает, что легкого богатства не бывает, он добивается его упорным трудом.
В отношениях все столь же ясно. Бык любит одиночество, а потому не спешит быстро впускать новых людей в свою жизнь.
Но тех, кто завоюет расположение этого знака, ждет щедрое вознаграждение. В семье всегда будет царить комфорт и благо, ведь в круг близких попадут только надежные люди.
Как правильно встречать год Быка: домашний праздник
Наилучшим вариантом встречи Нового года 2021 для Быка станет семейный праздник. На столе должна быть простая сытная еда: пюре, соленые закуски и много растительной пищи.
Непривычных блюд лучше избегать. Блюда из говядины могут обидеть Быка, поэтому их лучше убрать с новогоднего стола. Оптимальными напитками будут зеленый чай и свежие соки.
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Не стоит забывать и про десерт — Бык очень любит сладости, с радостью съест их на празднике.
Оттенки цветов в доме также стоит выдерживать в стиле Быка. Лучше надеть одежду пастельных тонов из натуральной хлопковой ткани.
Стоит отложить наряды красных цветов, потому что это может вызвать гнев животного. В украшении дома тоже должны преобладать натуральные материалы, например, дерево и камень.
Приметы в год Быка
- девушка порезала палец в Новый год — обязательно встретит свою судьбу;
- выйти на улицу и первым прохожим увидеть мужчину – выйти замуж в год Быка;
- кто найдет хлебные крошки под новогодним столом, тот замуж выйдет быстрее всех;
- крепкие отношения будут у пары, которая будет держаться за руки под бой курантов.
Держать обиду в Новый год – плохая примета. Помирившись до полуночи, будете счастливыми весь год.Читайте: Восточный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год Когда будут выходные на Новый год и Рождество 2021 Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год
Также встречать год нужно без долгов. Бык всегда рассчитывает только на свои силы.
Одновременно стоит проявлять щедрость к близким, иначе год станет нелегким. В полночь можно положить крупные купюры в кошелек, чтобы привлечь финансовое благополучие.
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