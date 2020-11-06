6 ноября — День ангела Виктории. Это имя имеет латинские корни и означает победительница.
В Украине родители часто называют так своих дочерей. Обладательницы имени имеют сильный характер, разносторонне развиты, нередко наделены творческими талантами.
Именины Виктории в 2020 году также выпадают на 30 ноября и 23 декабря.
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В День ангела Виктории 6 ноября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.
Календарь церковных праздников до конца года
В ноябре и декабре украинцам осталось отметить ряд церковных праздников.
Самые большие будут в последний месяц года, например, дни памяти святых Андрея, Варвары, Саввы, Николая.
Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.