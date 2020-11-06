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Факты / Lifestyle

День ангела Виктории — лучшие поздравления с именинами

6 ноября — День ангела Виктории. Это имя имеет латинские корни и означает победительница.

В Украине родители часто называют так своих дочерей. Обладательницы имени имеют сильный характер, разносторонне развиты, нередко наделены творческими талантами.

Именины Виктории в 2020 году также выпадают на 30 ноября и 23 декабря.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

В День ангела Виктории 6 ноября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

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день ангела

день ангела

день ангела ганни

день ангела анастасії

Календарь церковных праздников до конца года

В ноябре и декабре украинцам осталось отметить ряд церковных праздников.

Самые большие будут в последний месяц года, например, дни памяти святых Андрея, Варвары, Саввы, Николая.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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