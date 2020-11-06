6 ноября в Украине отмечают День освобождения Киева. Во время Второй мировой войны столица была оккупирована с осени 1941-го года.
Киевская наступательная операция длилась с 3 по 13 ноября 1943 года. Точное количество погибших при форсировании Днепра и освобождении Киева до сих пор не известно. По данным советской статистики, погибло 417 тыс. солдат и офицеров.
В мире 6 ноября отмечают Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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Именины 6 ноября празднуют Иван, Николай, Алексей, Петр, Георгий, Виктория.
Народные приметы на 6 ноября:
- Вороны собираются в стаю — будет сильный мороз.
- Какая погода 6 ноября, такая и 6 апреля будет.
- Если в этот день погадать на суженого, то он обязательно появится.
Что нельзя делать 6 ноября:
- Не рекомендуется рисковать и браться за сомнительные дела.
- Нельзя проявлять гордыню, высокомерие и злость.
Всего в церковном календаре на ноябрь 2020 есть несколько важных дат для православных христиан. Именно на последний месяц осени приходится начало Рождественского поста.
А еще в ноябре православные христиане чтят память архистратига Михаила и святителя Иоанна Златоуста.