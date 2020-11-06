6 ноября стало известно о смерти Михаила Жванецкого, популярного писателя и сатирика. Он известен благодаря особому юмору с одесским акцентом и нотами аллегории.

Родился Михаил Жванецкий в марте 1934 года в городе Одесса. Его родители работали врачами. После окончания школы он получил техническую специальность в морском университете.

Талант Жванецкого проявился в студенческие годы. Именно тогда он начал писать монологи и миниатюры, которые потом самостоятельно представлял публике.

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После этого писатель работал в театре, в Одесской областной филармонии, а затем переехал в Москву. Там, работая в театре Эрмитаж, он получил славу.

В возрасте 54 лет он стал основателем Московского театра миниатюр. При жизни Жванецкий получил ряд наград и издал большое количество книг, многие из которых посвятил Одессе.

Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет в Москве. В октябре этого года артист заявил о прекращении деятельности, связав это с возрастом. У него осталась жена Наталья и сын Дмитрий.

Фото: Михаил Жванецкий