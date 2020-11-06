6 ноября скончался известный писатель и юморист Михаил Жванецкий, родом из города Одесса. Публика любила артиста за особое чувство юмора — он удачно шутил обо всем.

Первые свои монологи и миниатюры Жванецкий придумал еще во времена студенчества. Известность он получил после переезда в Москву, которая открыла для него большую сцену.

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Смерть Михаила Жванецкого

Умер Михаил Жванецкий в возрасте 86 лет в городе Москва. В прошлом году врачи диагностировали у него рак, в результате которого и наступила смерть.

В октябре этого года Жванецкий сообщил о завершении карьеры. У него осталась жена Наталья и сын Дмитрий.