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Факты / Lifestyle

О самоизоляции, алкоголе и женщинах – 5 лучших монологов Жванецкого

6 ноября скончался известный писатель и юморист Михаил Жванецкий, родом из города Одесса. Публика любила артиста за особое чувство юмора — он удачно шутил обо всем.

Первые свои монологи и миниатюры Жванецкий придумал еще во времена студенчества. Известность он получил после переезда в Москву, которая открыла для него большую сцену.

Читайте: Юмор с одесским акцентом — биография Михаила Жванецкого

Факты ICTV подготовили подборку лучших монологов Михаила Жванецкого.

Самоизоляция

Собрание на ликеро-водочном заводе

Кто я такой, чтобы не пить


Девушка и дедушка

Софья Генриховна

Смерть Михаила Жванецкого

Умер Михаил Жванецкий в возрасте 86 лет в городе Москва. В прошлом году врачи диагностировали у него рак, в результате которого и наступила смерть.

В октябре этого года Жванецкий сообщил о завершении карьеры. У него осталась жена Наталья и сын Дмитрий.

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