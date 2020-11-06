В ноябре 2020 будет в целом девять выходных. Дополнительных дней для отдыха не будет, поскольку в последний месяц осени нет государственных праздников.

В месяце 30 дней, из которых 21 рабочий, а остальные – выходные.

Выходные в ноябре 2020

1 ноября;

7-8 ноября;

14-15 ноября;

21-22 ноября;

28-29 ноября.

Будет в ноябре много профессиональных праздников и памятных дат как национального, так и международного значения. Мы выделили самые значимые.

Какие будут праздники

1 ноября — День работника социальной сферы

3 ноября — День инженерных войск, а также ракетных войск и артиллерии

4 ноября — День железнодорожника

9 ноября — День украинской письменности и языка

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом

15 ноября — День работников сельского хозяйства

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи

17 ноября — Международный день студентов

18 ноября — День сержанта ВСУ

19 ноября — День работников гидрометеорологической службы

20 ноября — Всемирный день ребенка

21 ноября — Всемирный день телевидения, День Достоинства и Свободы

25 ноября — Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин

28 ноября — Дeнь памяти жертв голодомора.

Церковные праздники в ноябре 2020

В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан. Среди них 4 ноября – Казанской иконы Божией Матери, Дмитриевская поминальная суббота, которая приходится на 7 ноября.

А в конце месяца – 28 ноября – начнется Рождественский пост. Он один из самых длительных и строгих. Продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова – 6 января 2021 года.