Погода на 6 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 6 ноября будет солнечной, но прохладной. Осадков не прогнозируют ни в одном регионе.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +6-8° днем ​​и до +5° ночью.

В южных регионах будет немного теплее, синоптики прогнозируют от +9° до +11° днем, а ночью — до +8°.

В восточных областях также будет солнечно, столбик термометра будет показывать максимум +9° днем, а минимальная температура ночью опустится до +4°.

Читайте: Солнечно и до +12: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

В центральных и северных областях Украины прогнозируют +6-8° днем, а ночью температура составит +3-5°.

В Киеве 6 ноября будет солнечная погода, днем ​​ожидается +7-9°, ночью +3-5°.

В целом погода в ноябре 2020 будет без аномальных холодов. Средняя месячная температура в Украине ожидается в диапазоне от +1° до +8°, а в Карпатах — от 0 до +3.