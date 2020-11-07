День ангела Марии поздравления в смс и открытках

Одиннадцатого ноября отмечают День ангела Марии, в этом месяце чествуем память мученицы преподобной Марии Хиданской. Она известна тем, что за свое раскаянье была награждена даром исцеления людских болезней.

Имя Мария имеет библейские корни, происходит от древнееврейского имени Мирьям. Трактуют значение этого имени по разному — горькая, желанная, беззаботная. Покровительницей имени является сама Пресвятая Богородица.

Ко Дню ангела Марии Факты ICTV собрали лучшие СМС — поздравления и открытки.

Поздравления в СМС и стихах:

***

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет,

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

***

Маша, Машенька, Мария,

Ты прекрасна, как стихия!

Так решительна, смела,

Даже в гневе хороша.

Всё сама всегда решаешь,

Слабости не допускаешь.

За активность уважаем,

Все тебя мы обожаем.

Знай, что по тебе скучаем,

Если долго не встречаем!

***

Лик как у царевны,

Разум — красавицы,

И именно поэтому Мария,

Каждому очень нравится.

С Днем ангела!

***

В имени Марии ласка,

И сама она как сказка,

Излучает она тепло,

И светлейшее добро.

С Днем ангела поздравляем!

Счастья-радости желаем!

***

Поздравляю я тебя, Мария,

И желаю больше доброты,

От успеха будет эйфория,

Ведь воплотишь все свои мечты!

С Днем ангела Марии!

***

Мария, Маша, Машенька — столько вариантов имен, и все они связаны с тобой, моя милая подружка. Поздравляю с Днем ангела Марии! Пусть счастье и здоровье никогда тебя не оставляют, а каждый день полнится успехами и новыми впечатлениями, всегда приятными!

***

Ты — радость в нашей жизни, Машенька! Я искренне поздравляю тебя с Днем ангела и желаю каждый день иметь радость, воодушевление, красоту, здоровье и силы для новых твоих свершений и приключений!

Поздравления в картинках:

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