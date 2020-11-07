День ангела Валерии: поздравления в СМС и открытках

Поздравления в СМС и открытках с Днем ангела Валерии смотрите в материале Фактов ICTV.
Значение имени: крепкая, сильная, здоровая. Оно имеет латинское происхождение и мужскую форму — Валерий.
Характер: у Валерии сложный характер, она часто делает непредсказуемые шаги. Она держится в стороне от незнакомых людей и точно не станет доверять сразу. Но если заслужить ее любовь, эта девушка станет невероятным другом, который всегда придет на помощь.
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Валерия умеет удачно балансировать между работой и семьей, поэтому ей не приходится выбирать. Она без проблем может быть прекрасной женой и хорошим руководителем.
Девушка является сильной и активной личностью, поэтому партнера тоже ищет себе подходящего. Лера в отношениях очень любящая, но ревнивая, поэтому ее избраннику стоит быть осторожным, ведь эта женщина измену не простит.
Другие формы: Валерочка, Валери, Лера.
СМС-поздравления с Днем ангела Валерии:
***
Будь, Валерия, счастливой,
Обаятельной, красивой,
Жизнерадостной, беспечной
И любимой бесконечно.
Мудрой, нежной будь, манящей,
Леди самой настоящей
И одним своим лишь взглядом
На пути рушь все преграды!
***
Пусть сбудутся твои мечты,
В любви и счастье ты купайся.
Будь эталоном красоты
И не грусти, лишь улыбайся.
***
Будь, Лера, доброй ты всегда,
Пусть сказка твоя былью станет.
Забудь о слёзах навсегда,
Беда пусть от тебя отстанет.
Тебя сердечно поздравляю,
Желаю множество побед.
Тепла в душе тебе желаю,
Счастливый вытянуть билет!
***
Всем сердцем, Лерочка, желаю
Тебе всех благ и ярких дней,
И счастья без конца и края,
Чтоб сердце пело веселей!
Такой красивой и шикарной,
Успешной, Лера, вечно будь!
Своей улыбкой лучезарной
Освещай всегда свой путь!
***
Лерочка, пусть каждое мгновение
Тебе приносит счастья яркий свет!
Пускай отличным будет настроение,
Желаю новых целей и побед!
***
Лерочка, Валерия,
Будь счастлива всегда!
Сияй, как лучик солнца,
Будь яркой, как весна.
Пусть голова кружится
От радости, успеха.
Желаю веселиться,
Жить с юмором и смехом!
***
Лерочка, пускай всегда
Будет жизнь твоя прекрасна!
Путеводная звезда
Для тебя пусть светит ясно!
Пусть улыбки, смех, веселье
Наполняют твои дни!
Лера, каждое мгновение
В счастье и любви тони!
***