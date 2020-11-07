8 ноября православные украинцы отмечают день святого великомученика Димитрия Солунского. В народе его называют Димитров день. С ним связано немало традиций и примет.

Димитрий Солунский был римским проконсулом в Фессалониках, которого убили в 306 году из-за христианской веры.

На эту должность в 305 году его назначил император Галерий Максимиан. Узнав, что Димитрий христианин, гневу императора не было границ.

Возвращаясь из похода из Причерноморья, Максимиан решил вести армию через Фессалоники. Когда он вошел в город, к нему вызвали Димитрия, который смело назвал себя христианином.

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Его бросили в тюрьму, а на рассвете в подземной темнице святого закололи копьями.

После этого служитель святого Лупп собрал на полотенце кровь Димитрия, снял с его пальца императорский перстень и обмакнул в кровь.

Перстнем и другими святынями, освященными кровью святого Димитрия, Лупп начал исцелять болезни.

Тело великомученика было выброшено на съедение диким зверям, но христиане его тайно похоронили. При императоре Константине над могилой святого построили церковь.

Память святого Димитрия Солунского связывали на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в доспехах, с копьем и мечом в руках.

Традиции и приметы на Димитров день

В этот день начинались вечорницы и время сватовства. До Дмитрия девка хитрая, а после Дмитрия еще хитрее (Потому что выйдет замуж, — Ред.).

Также поминали усопших родственников. Дмитровскую неделю называли родительской. Особенно почиталась Дмитровская суббота перед днем памяти святого Димитрия Солунского. В Дмитриев день и в Дмитровскую субботу не работали.

В народе говорят, что святой Димитрий приносит зиму.

— Святой Димитрий золотым ключом закрывает землю-матушку. Он у себя ключи держат, пока не придет святой Юрий за ними (6 мая) и землю откроет, — гласит народная поговорка.

Именно поэтому за погодой 8 ноября определяли, когда придет зима и какой будет весна.

Пришел Димитров день — зима влезла на забор

День на Дмитрия без снега – зимы еще не будет

Зима даже ранняя до Дмитрия не вступает в силу

На Дмитрия тепло — весна будет ранняя, мягкая

Если на Дмитрия дождь, то на Введение снега будет по колено

Земля на Дмитрия замерзла и дует холодный ветер — снега не будет до Нового года

Дмитрий на снегу — весна будет поздняя

Оттепель на Дмитрия — зима будет с мокрым теплом, а весна — ранняя.

Праздники в декабре

Одним из самых богатых на праздничные дни является декабрь. Так, согласно церковному календарю на 2020 год, некоторые праздники христиане будут отмечать несколько дней подряд.

Это, в частности, День великомученицы Варвары (17 декабря), День святого Саввы (18 декабря) и День святого Николая (19 декабря).

Фото: uapc.org.ua