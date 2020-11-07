В первую субботу ноября отмечают Всемирный день мужчин. В 2020 году праздник выпал на 7 ноября. Это хороший повод поздравить мужественных представителей сильного пола и отправить им искренние пожелания.
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История Всемирного дня мужчин берет начало в 2000 году. Инициатором празднования стал первый и единственный президент бывшего СССР – Михаил Горбачев. Его идею поддержал магистрат Вены и руководство ООН в Вене.
До 2006 года в World Men’s Day, как звучит название праздника на английском, достойным представителям сильного пола вручали специальные награды. В разные годы лауреатами премии становились Пол Маккартни, Лучано Паваротти, Майкл Джексон, Морган Фримен, Ален Делон и даже римский Папа – Иоанн Павел II.
Факты ICTV подготовили СМС-поздравления со Всемирным днем мужчин. Отправьте их вашим близким и друзьям, чтобы выразить любовь и поддержку.
СМС-поздравления со Всемирным днем мужчин
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Быть мужчиной – это круто,
Это сила, это честь,
Я горжусь тобою, друг мой,
Будь таким, какой ты есть!
Пусть по жизни будут рядом
Лишь удача и успех,
И желаю я в награду
Стать тебе счастливей всех!
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Мужская рука, мужское плечо,
Стальная мужская поддержка…
А нужно ли женщине что-то еще?
Ну, разве что капельку нежности…
Река без воды или солнце без неба –
Вот что мы без вас, мужчины!
Будьте такими же близкими, смелыми,
Сильными, мужественными и зрелыми!
***
Поздравляю со Всемирным днем мужчин,
Знай, что ты такой один –
Самый смелый и умелый,
Все на свете можешь сделать,
Оставайся впредь таким,
Будешь ты непобедим,
И удачлив, и спокоен,
Ты ведь точно всех достойней!
***
Сегодня чисто мужской день,
И я спешу мужчин поздравить.
Мне пожелать добра не лень
И доброты к нему добавить.
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Сегодня от прекрасной половины
Принимайте поздравленья непременно,
Дарим вам, желанные мужчины,
Слова, цветы и поцелуи, верно!
День мужской мы празднуем, а значит:
Вам улыбки, комплименты, взгляды…
Желаем каждому скромняге, парню, мачо –
Пусть будет жизнь у вас усладой!
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Сегодня в самое сердце ноября ударил очень красивый и мужественный праздник – Всемирный день мужчин. Именно в этот день мы поздравляем наших любимых супругов, друзей, соседей, родственников, наших рыцарей и защитников. Давайте не будем желать им ничего, кроме здоровья и счастья. Остальное они найдут себе сами.
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Мужчина – это готовность
Отвечать за обещания,
Это воля и упрямство,
Сдержанность, молчание.
Это тонны мужества,
Скромности наличие,
Символ совершенства,
Магия величия.
А важнее – искренним
Его умение быть,
И способность трепетно
Женщину любить.
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Какие праздники будем отмечать в ноябре в Украине 2020 года – смотрите в материале Фактов ICTV. Совсем скоро, 17 ноября, наступит Международный день студентов, а 21 ноября – Всемирный день телевидения. Не забудьте поздравить ваших родных и друзей.