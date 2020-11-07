В первую субботу ноября отмечают Всемирный день мужчин. В 2020 году праздник выпал на 7 ноября. Это хороший повод поздравить мужественных представителей сильного пола и отправить им искренние пожелания.

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История Всемирного дня мужчин берет начало в 2000 году. Инициатором празднования стал первый и единственный президент бывшего СССР – Михаил Горбачев. Его идею поддержал магистрат Вены и руководство ООН в Вене.

До 2006 года в World Men’s Day, как звучит название праздника на английском, достойным представителям сильного пола вручали специальные награды. В разные годы лауреатами премии становились Пол Маккартни, Лучано Паваротти, Майкл Джексон, Морган Фримен, Ален Делон и даже римский Папа – Иоанн Павел II.

Факты ICTV подготовили СМС-поздравления со Всемирным днем мужчин. Отправьте их вашим близким и друзьям, чтобы выразить любовь и поддержку.

СМС-поздравления со Всемирным днем мужчин

***

Быть мужчиной – это круто,

Это сила, это честь,

Я горжусь тобою, друг мой,

Будь таким, какой ты есть!

Пусть по жизни будут рядом

Лишь удача и успех,

И желаю я в награду

Стать тебе счастливей всех!

***

Мужская рука, мужское плечо,

Стальная мужская поддержка…

А нужно ли женщине что-то еще?

Ну, разве что капельку нежности…

Река без воды или солнце без неба –

Вот что мы без вас, мужчины!

Будьте такими же близкими, смелыми,

Сильными, мужественными и зрелыми!

***

Поздравляю со Всемирным днем мужчин,

Знай, что ты такой один –

Самый смелый и умелый,

Все на свете можешь сделать,

Оставайся впредь таким,

Будешь ты непобедим,

И удачлив, и спокоен,

Ты ведь точно всех достойней!

***

Сегодня чисто мужской день,

И я спешу мужчин поздравить.

Мне пожелать добра не лень

И доброты к нему добавить.

***

Сегодня от прекрасной половины

Принимайте поздравленья непременно,

Дарим вам, желанные мужчины,

Слова, цветы и поцелуи, верно!

День мужской мы празднуем, а значит:

Вам улыбки, комплименты, взгляды…

Желаем каждому скромняге, парню, мачо –

Пусть будет жизнь у вас усладой!

***

Сегодня в самое сердце ноября ударил очень красивый и мужественный праздник – Всемирный день мужчин. Именно в этот день мы поздравляем наших любимых супругов, друзей, соседей, родственников, наших рыцарей и защитников. Давайте не будем желать им ничего, кроме здоровья и счастья. Остальное они найдут себе сами.

***

Мужчина – это готовность

Отвечать за обещания,

Это воля и упрямство,

Сдержанность, молчание.

Это тонны мужества,

Скромности наличие,

Символ совершенства,

Магия величия.

А важнее – искренним

Его умение быть,

И способность трепетно

Женщину любить.

***

Какие праздники будем отмечать в ноябре в Украине 2020 года – смотрите в материале Фактов ICTV. Совсем скоро, 17 ноября, наступит Международный день студентов, а 21 ноября – Всемирный день телевидения. Не забудьте поздравить ваших родных и друзей.