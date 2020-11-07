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Факты / Lifestyle

Всемирный день мужчин и Дедовские плачи: какой праздник сегодня, 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, православные верующие отмечают народно-христианский праздник Дедовские плачи.

Кроме того, в 2020 году на 7 ноября приходится и Дмитриевская родительская суббота (ближайшая суббота перед днем ​​памяти святого великомученика Димитрия Солунского).

В этот день православная церковь чтит память праведной Тавифы Иоппии, мученика Анастасия Аквилейского, мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских, в Дальних пещерах, преподобной Матроны Власовой.

Также в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин.

Именины 7 ноября отмечают: Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф.

Народные приметы на 7 ноября

  • Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным.
  • Если на деревьях много листьев, то зима будет затяжной.
  • Если выпало много снега, будет хороший урожай злаковых.
  • Если ветер завывает, то непогода продлится еще несколько дней.
  • Утром туман — к оттепели.
  • Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — к сильному ветру.

Читайте: Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020

Что нельзя делать в этот день

Чтобы не остаться без хлеба на целый год, сегодня лучше не употреблять это зерновое изделие.

Женщинам нельзя плакать в подушку, ведь перо запомнит эти слезы, из-за чего неприятности сохранятся на длительное время. Также считалось, что все беды перейдут к тому, кто ляжет на эту подушку.

Еду после поминок нельзя оставлять себе, а обязательно раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

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