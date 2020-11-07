Сегодня, 7 ноября, православные верующие отмечают народно-христианский праздник Дедовские плачи.
Кроме того, в 2020 году на 7 ноября приходится и Дмитриевская родительская суббота (ближайшая суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского).
В этот день православная церковь чтит память праведной Тавифы Иоппии, мученика Анастасия Аквилейского, мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских, в Дальних пещерах, преподобной Матроны Власовой.
Также в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин.
Именины 7 ноября отмечают: Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф.
Народные приметы на 7 ноября
- Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным.
- Если на деревьях много листьев, то зима будет затяжной.
- Если выпало много снега, будет хороший урожай злаковых.
- Если ветер завывает, то непогода продлится еще несколько дней.
- Утром туман — к оттепели.
- Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — к сильному ветру.
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Что нельзя делать в этот день
Чтобы не остаться без хлеба на целый год, сегодня лучше не употреблять это зерновое изделие.
Женщинам нельзя плакать в подушку, ведь перо запомнит эти слезы, из-за чего неприятности сохранятся на длительное время. Также считалось, что все беды перейдут к тому, кто ляжет на эту подушку.
Еду после поминок нельзя оставлять себе, а обязательно раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.
О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.