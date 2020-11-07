Всемирный день мужчин в Украине: поздравления в открытках

Всемирный день мужчин – это праздник с достаточно большой историей. Он отмечается уже 20 лет, начиная с 2000 года, в первую субботу ноября. В текущем 2020 году праздник выпадает на 7 ноября.

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World Men’s Day был учрежден Михаилом Горбачевым. В 2000 году инициативу бывшего президента СССР поддержали Магистрат Вены, отделение ООН в Вене и другие международные организации. С тех под Всемирный день мужчин отмечают во многих странах, хотя он не учрежден официально.

World Men’s Day – это напоминание, как важно равноправие, толерантность и отсутствие дискриминации по половому признаку в современном обществе. А еще это прекрасная возможность поздравить мужчин, подарить интересный подарок и сказать теплые душевные слова.

Факты ICTV подготовили красивые открытки со Всемирным днем мужчин. Отправьте их вашему мужу, отцу, брату, другу в знак любви, благодарности, уважения и поддержки.

Красивые открытки со Всемирным днем мужчин

Ноябрь принесет много профессиональных и социально значимых праздников. 16 ноября отмечают Международный день толерантности, 20 ноября – Всемирный день ребенка, а 25 ноября – Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин. Полный календарь праздников на третий месяц осени – в материале Фактов ICTV.