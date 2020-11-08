День ангела Дмитрия — поздравления в стихах

Поздравления в стихах с Днем ангела Дмитрия смотрите в материале Фактов ICTV.
Имя Дмитрий происходит из Древней Греции и означает посвященный богине Деметре — богине земли и плодородия.
Характер: Дмитрий — спокойный и уверенный в себе мужчина. Обладатель этого имени не любит конфликты и старается их избегать, но часто упрямство не дает ему это сделать. Дмитрия невозможно в чем-то убедить, он имеет свое мнение и меняет его очень тяжело.
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Дмитрий карьерист, но деньги не стоят на первом месте. Он живет идеей быть лучшим, чем вчера. Друзей и любимую выбирает очень ответственно и сразу никого не подпускает слишком близко.
Поздравления с Днем ангела Дмитрия в стихах:
***
Хочу удачи пожелать,
Не стоит и переживать —
Пусть лучшее произойдет,
Пускай тебя удача ждет!
Везенье бьется через край —
Ты, главное, не унывай!
Ведь, Дима, скоро повезет,
Большой успех к тебе придет!
***
Дима, в праздник поздравляю
И в День ангела желаю
Я уныния не знать,
Бесконечно процветать,
И всегда веселым быть,
И родных своих любить,
Чтобы не было невзгод,
Пусть тебя удача ждет!
***
Дима, праздник наступил,
От души тебе желаю
Я терпения и сил,
В именины поздравляю —
Пусть любовь к тебе придет,
Пусть мечта осуществится,
Никогда не подведет,
Только лучшее случится!
***
Добрый праздник — именины,
Ты сегодня отмечаешь.
Я тебе желаю, Дима,
То, что сам себе желаешь.
***
Пусть, Дмитрий, улыбнется
Широко тебе удача.
И судьбой преподнесётся
Лишь хорошее в придачу.
***
Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
***
Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депрессняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!
***
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