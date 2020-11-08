День ангела Дмитрия — поздравления в стихах

Поздравления в стихах с Днем ангела Дмитрия смотрите в материале Фактов ICTV.

Имя Дмитрий происходит из Древней Греции и означает посвященный богине Деметре — богине земли и плодородия.

Характер: Дмитрий — спокойный и уверенный в себе мужчина. Обладатель этого имени не любит конфликты и старается их избегать, но часто упрямство не дает ему это сделать. Дмитрия невозможно в чем-то убедить, он имеет свое мнение и меняет его очень тяжело.

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Дмитрий карьерист, но деньги не стоят на первом месте. Он живет идеей быть лучшим, чем вчера. Друзей и любимую выбирает очень ответственно и сразу никого не подпускает слишком близко.

Поздравления с Днем ангела Дмитрия в стихах:

***

Хочу удачи пожелать,

Не стоит и переживать —

Пусть лучшее произойдет,

Пускай тебя удача ждет!

Везенье бьется через край —

Ты, главное, не унывай!

Ведь, Дима, скоро повезет,

Большой успех к тебе придет!

***

Дима, в праздник поздравляю

И в День ангела желаю

Я уныния не знать,

Бесконечно процветать,

И всегда веселым быть,

И родных своих любить,

Чтобы не было невзгод,

Пусть тебя удача ждет!

***

Дима, праздник наступил,

От души тебе желаю

Я терпения и сил,

В именины поздравляю —

Пусть любовь к тебе придет,

Пусть мечта осуществится,

Никогда не подведет,

Только лучшее случится!

***

Добрый праздник — именины,

Ты сегодня отмечаешь.

Я тебе желаю, Дима,

То, что сам себе желаешь.

***

Пусть, Дмитрий, улыбнется

Широко тебе удача.

И судьбой преподнесётся

Лишь хорошее в придачу.

***

Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

***

Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депрессняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

***

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