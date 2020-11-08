9 ноября отмечают Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

В православной церкви сегодня чтят память Нестора Летописца, известного своими летописями.

Нестор был монахом Киево-Печерской Лавры, и именно его перу принадлежит Повесть временных лет о жизни и деяниях первых князей.

Ученые говорят о том, что именно Нестор Летописец был современником апостолов и многих святых, которые известны в христианской церкви.

Именины 9 ноября празднуют: Андрей, Вилли, Иван, Максим, Марк, Николай, Сергей, Степан, Капитолина, Афанасий.

Народные приметы на 9 ноября

Гусь на лед выходит, долго плавает, значит, зима наступит нескоро;

Иней на деревьях предвещает мороз;

Утром туман — жди оттепели;

Снег выпал на сырую землю — весна, по приметам, будет ранней и вырастет много подснежников.

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Что нельзя делать 9 ноября

Если актер или кто-то из творческих людей в этот день примет в дар живые цветы, то скоро, по приметам, его популярность угаснет.

Ни в коем случае нельзя переедать.

Если вы дали 9 ноября какое-либо обещание, вы должны его исполнить.

Также сегодня нельзя заниматься тем, что может навредить глазам.

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