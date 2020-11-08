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Факты / Lifestyle

Димитрия Солунского: какой праздник 8 ноября

8 ноября в Украине христиане чтят память Димитрия Солунского. В народе его еще называют Димитров день.

Великомученика убили за христианскую веру. Димитрия Солунского часто изображают на иконах в виде воина в доспехах, с копьем и мечом в руках. Он считается покровителем воинов.

Поэтому в этот день святого просят о смелости и терпении.

Читайте: Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020

Именины 8 ноября празднуют Дмитрий, Антон, Василий, Марк.

Народные приметы на 8 ноября:

  • Если в этот день тепло, то и зима будет теплая.
  • Если выпал снег, то и на Пасху он будет.
  • Если утром иней видно, то зима будет снежная.
  • Если на реках по сей день льда нет, то до конца ноября морозов не будет.
  • На Дмитрия тепло — весна будет ранняя.

Что нельзя делать 8 ноября:

  • Нельзя выполнять физическую работу.
  • Не рекомендуется отказывать в милостыне тем, кто действительно в этом нуждается.
  • Нельзя есть первый блин, он предназначен для умерших.

Однако в церковном календаре на ноябрь 2020 есть еще несколько важных дат для православных христиан. В частности, именно на последний месяц осени приходится начало Рождественского поста.

А еще православные христиане чтят память архистратига Михаила и святителя Иоанна Златоуста.

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