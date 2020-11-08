8 ноября в Украине христиане чтят память Димитрия Солунского. В народе его еще называют Димитров день.
Великомученика убили за христианскую веру. Димитрия Солунского часто изображают на иконах в виде воина в доспехах, с копьем и мечом в руках. Он считается покровителем воинов.
Поэтому в этот день святого просят о смелости и терпении.
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Именины 8 ноября празднуют Дмитрий, Антон, Василий, Марк.
Народные приметы на 8 ноября:
- Если в этот день тепло, то и зима будет теплая.
- Если выпал снег, то и на Пасху он будет.
- Если утром иней видно, то зима будет снежная.
- Если на реках по сей день льда нет, то до конца ноября морозов не будет.
- На Дмитрия тепло — весна будет ранняя.
Что нельзя делать 8 ноября:
- Нельзя выполнять физическую работу.
- Не рекомендуется отказывать в милостыне тем, кто действительно в этом нуждается.
- Нельзя есть первый блин, он предназначен для умерших.
Однако в церковном календаре на ноябрь 2020 есть еще несколько важных дат для православных христиан. В частности, именно на последний месяц осени приходится начало Рождественского поста.
А еще православные христиане чтят память архистратига Михаила и святителя Иоанна Златоуста.