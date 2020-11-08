Гороскоп на неделю, с 9 по 15 ноября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

14 ноября Марс выходит из ретрофазы и с 15 ноября начинается его прямолинейное движение в знаке Овна. Многие почувствуют огромный прилив силы и энергии, станут более активными, выносливыми и смелыми.

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Держится оппозиция Марса и Венеры, поэтому не следует воспринимать взаимоотношения как данность или отрицать чужие ценности. Появится возможность обрести контроль, восстановить то, что было утрачено или начать все заново. Не стоит ждать, пока появится удобная возможность, необходимый вам шанс вы сами можете создать и, в конце концов, ваши усилия приведут к успеху.

Гороскоп для Овнов

В любых ситуациях будьте осторожны, держась в стороне от опасности. Эффективной будет работа наедине с самим собой, а также любая физическая нагрузка. Ваши планы и идеи вызовут сопротивление или будут отвергнуты партнерами, даже если они хорошо продуманы и обоснованы. Неприятности возникают из-за того, что энергия растрачивается попусту в спорах и бесполезных консультациях. Накопившиеся противоречия могут испортить взаимоотношения, а поспешные выводы приведут к негативным последствиям. Успех возможен, но потребуются большие материальные и физические затраты.

Гороскоп для Тельцов

В это время возможно начало новой деятельности, сможете проявить себя иначе в обществе. Новое знакомство в этот период может говорить или о возможности делового партнерства, или о начале отношений, которые могут привести к браку, или о том, что в будущем вы станете друзьями. В это время может поступить предложение о сотрудничестве, совместной деятельности. Хороший период для презентаций и любых мероприятий, но тщательно просчитывайте вложения, не допускайте перерасхода бюджета.

Гороскоп для Близнецов

Вы будете находиться в центре внимания и задавать тон, поэтому не упускайте случай продемонстрировать преданность своему делу, отстаивайте свои принципы и вы обеспечите себе крепкий тыл. Достижение целей возможно путем соперничества или агрессии. Необходимо самостоятельно создавать различные ситуации, расширять свой круг общения, чтобы привлечь те возможности, к которым вы стремитесь. В любых делах вы сможете взять инициативу в свои руки, чтобы заявить о себе или же, завоевать расположение давно желанного партнера.

Гороскоп для Раков

Документация и отчеты не приходят в срок, приходится многое самостоятельно изучать, получать знания и навыки. Впечатлительность мешает двигаться к целям. Капризы и необдуманные поступки провоцируют конфликты, а это может вызвать проблемы на работе и в бизнесе. В этот период вы склонны к переоценке своих сил, преувеличениям, из-за чего возможны травмы и усердие там, где это сейчас не нужно. Желание перемен во взаимоотношениях может привести к необдуманным поступкам.

Гороскоп для Львов

Доверьтесь интуиции и сновидениям, тогда вы обретете духовное или творческое вдохновение, которое поможет вам в решении важных вопросов. Возможно, перед вами откроются запертые прежде двери, и вы сможете реализовать свои амбиции. Вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи. Этот период вы можете с успехом использовать для налаживания гармонии в отношениях с противоположным полом, установления мира и согласия в семье. Хорошее время для помолвки, бракосочетания, для выражения своих чувств и привязанностей.

Гороскоп для Дев

Вы способны разобраться в этот период в любом вопросе. Также вы становитесь очень проницательными, без слов понимаете происходящее вокруг. В это время вы можете соприкоснуться с необычными явлениями, людьми, владеющими тайными знаниями. Финансовая сфера требует вашего внимания, совместные доходы ста­нут предметом ваших планов и разговоров. Вопросы наследства, налоги или страхование, анализ рынка, спроса и предложения, получение или выплата долгов, занимают у вас много времени. Хороший период для поиска информации по исследовательскому проекту или расследованию.

Гороскоп для Весов

Вы почувствуете себя увереннее, ваши усилия не пропадут даром. Эта позиция привлечет к вам людей и успех, которого вы добиваетесь. Подходящее время для того, чтобы заняться вашими взаимоотношениями, в этот период вы сможете правильно оценить партнера и его к вам отношение. Будьте готовы к неприятным сюрпризам. Появляется удобная возможность, чтобы решить важные вопросы. Возможны служебные романы. Устанавливайте собственные приоритеты и защищайте свои убеждения и принципы.

Гороскоп для Скорпионов

Вы получите совет или информацию, которая будет касаться партнерства, совместных проектов и юридических вопросов. Почувствуете огромный прилив сил и энергии, появляется желание и возможности побеждать и доминировать. Увеличивается количество коллективных мероприятий, масштабных проектов, общественных движений, в которых вы занимаете ключевую позицию. Появляется возможность заняться укреплением любовных отношений, доставить себе как можно больше радости и удовольствия.

Гороскоп для Стрельца

Общественная деятельность будет приносить удовольствие. Помощь и поддержка приходят сами собой. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Не упустите свой шанс, не поддавайтесь лени. Вы легко сможете решить финансовые проблемы. Воспользуйтесь этим периодом для участия в коллективных проектах, финансовых делах, смело вкладывайте ресурсы. Вам открываются новые перспективы, отдыхать в этот период некогда – повышайте уровень своей квалификации и качество вашей жизни значительно улучшится.

Гороскоп для Козерогов

В это время появится возможность исправить ошибки, чтобы двигаться дальше. Вы будете ощущать потребность в признании ваших талантов, способностей и самое главное — ваших усилий и достижений. В бытовом плане все решается, вы чувствуете надежность и уверенность в завтрашнем дне, но вы склонны взваливать на себя чрезмерно много, а это может ухудшить ваше здоровье. Также можете разочароваться, если обстоятельства не дали возможность раскрыться на полную.

Гороскоп для Водолеев

Родные и близкие страдают из отсутствия эмоций с вашей стороны. Ваши стремления сводятся только к материальным ценностям. Во многом обходите своих коллег, конкурентов, поэтому готовьтесь к их недовольству и критике. Вы столкнетесь с завистью и колкостями, но главное, не отказывайтесь от своих целей. Упорная и планомерная работа даст вам хороший материальный результат и отличные перспективы. Обстоятельства предоставят шанс приобрести новые знания и опыт, что в результате приведет к повышению производительности и успеху.

Гороскоп для Рыб

За счет личной привлекательности и физического обаяния, вам многое удается. Появляются подходящие обстоятельства для реализации планов и решения важных задач. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. В этот период может появиться служебный роман. Благодаря повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов, вы успешно заключаете сделки и договора. Идеи и информация, которые вы используете, повлечет за собой быстрый прогресс.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.