Погода на 8 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 8 ноября будет солнечной. Осадков не прогнозируют ни в одном регионе.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +10-12° днем ​​и до +4° ночью.

В южных регионах будет немного теплее, синоптики прогнозируют от +11° до +13° днем, а ночью — до +7°.

В восточных областях также будет солнечно, столбик термометра будет показывать максимум +11° днем, а минимальная температура ночью опустится до +4-6°.

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В центральных и северных областях Украины прогнозируют + 8-11° днем, а ночью температура составит +3-5°.

В Киеве 8 ноября будет солнечная погода, днем ​​ожидается +9-11°, ночью +4-6°.

В целом средняя месячная температура воздуха в ноябре 2020 года, по прогнозам Укргидрометцентра, будет колебаться в диапазоне от +1° до +8°, немного прохладнее будет на Западе — от 0 до +3°.

В большинстве областей среднесуточная температура воздуха составит +5°.