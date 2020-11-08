Сегодня весь православный мир празднует именины Дмитрия.

Дмитрий Солунский жил во времена императора Диоклетиана. Его родители были христианами, но скрывали это. После рождения сына сразу окрестили его.

Римский император, не зная о принадлежности к вере, назначил Дмитрия проконсулом Фессалоникийской области. Но вместо преследования христиан, он учил их вере. После того, как правда открылась, святого бросили на съедение животным.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Что нельзя делать в День Дмитрия 2020:

запрещается трудно работать и выполнять работу по хозяйству;

нельзя забывать о усопших родственников;

нельзя подавать обед до наступления темноты. От каждого блюда нужно отложить в отдельную посуду по ложке еды и оставлять под иконой.

Традиционно в этот день необходимо заказывать службу или ставить свечку за покойным родственниками и знакомыми.

Церковные праздники в ноябре 2020

7 ноября приходится Дмитриевская родительская суббота. 28 ноября начнется 40-дневный Рождественский пост, который закончится 6 января 2021.

Наибольшие будут в декабре — дни памяти святых Андрея, Варвары, Саввы или Николая. Также начинается цикл рождественских праздников.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в нашем материале.