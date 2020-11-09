День украинской письменности и языка отмечают ежегодно 9 ноября. В честь праздника предлагаем ознакомиться с несколькими интересными фактами о родном языке.

Современный украинский язык имеет около 256 тыс. слов.

По лексическому запасу наиболее близким к украинскому языку является белорусский — 84% общей лексики, далее следуют польский и сербский (70% и 68% соответственно) и только потом — русский (62%). Кстати, если сравнивать фонетику и грамматику, то украинский язык имеет от 22 до 29 общих черт с белорусским, чешским, словацким и польском языками, а с российской только 11.

В украинском языке, в отличие от остальных восточнославянских языков, существительное имеет 7 падежей, один из которых — кличний.

В 448 году Византийский историк Приск Панийский, находясь в лагере гуннского владыки Аттилы на территории современной Украины, записал слова мед и блюдо. Это было первое упоминание украинских слов.

Украинский язык в разные исторические периоды называли по-разному: проста, руський, русинский, казацкий и тому подобное. Исторически самым употребляемым названием украинского языка к середине XIX века было название руський язык.

В украинском языке наибольшее количество слов начинается на букву П.

Наименее употребляемой буквой украинского алфавита является буква Ф.

В украинском языке множество синонимов. Например, слово горизонт имеет 12 синонимов.



Названия всех детенышей животных являются существительными среднего рода.

Украинский язык богат на уменьшительные формы. Уменьшительное форму имеет даже слово враги — вороженьки.

Радиодиктант 2020

Радиодиктант национального единства 2020 будут проводить двадцатый раз. Традиционно он проходит в День украинской письменности и языка — 9 ноября.

Диктант писал лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, писатель и издатель Иван Малкович.

Читать текст будет актриса театра и кино Римма Зюбина.