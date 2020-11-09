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Факты / Lifestyle

Без осадков и до -3: прогноз погоды в Украине на неделю (КАРТА)

Погода на неделю в Украине будет без осадков.

Во вторник, 10 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На Западе и Севере днем температура будет колебаться от +4° до +11°, ночью — от -1° до +4°.

В центральных и восточных областях предполагается, что днем столбики термометров будут показывать от +6° до +9°, а ночью — от +2° до +5°.

На юге будет теплее. Там температура воздуха днем составит от +9° до +11°, ночью — от + 5° до +8°.

Читайте: Каждый день будет все холоднее: погода в Украине на 9 ноября (КАРТА)

Погода на неделю в Украине с 10 ноября 2020 по 13 ноября 2020

В среду, 11 ноября, синоптики обещают погоду солнечную и без осадков.

В центральных, северных и западных областях температура воздуха поднимется днем до  +9°, а ночью до +3°.

На Востоке и Юге столбики термометров будут показывать днем от +4° до +11°, а ночью — от -1° до +5°.

Погода на неделю в Украине с 10 ноября 2020 по 13 ноября 2020

В четверг, 12 ноября, метеорологи прогнозируют снижение температуры. В северных, восточных и центральных областях ночью воздух будет держаться на уровне от -1° до -3°. Днем эти показатели будут составят от +2° до +5°.

На Западе и Юге температура воздуха днем поднимется до +6°, а ночью до +4°.

Погода на неделю в Украине с 10 ноября 2020 по 13 ноября 2020

В пятницу, 13 ноября, погода в Украине сохранится такая, как всю неделю.

На Западе синоптики предусматриваются днем от +3° до +9°, ночью — от 0° до +4°. На Севере и в Центре днем температура воздуха прогреется до +5°, а ночью до +2°.

В восточных и южных областях днем будет от +2° до +9°, а ночью от +2° до -3°.

Погода на неделю в Украине с 10 ноября 2020 по 13 ноября 2020

Погода на осень и зиму

Погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что лето закончилось в конце сентября, однако на украинцев ждет теплая зима.

Кроме того, она сообщила, что согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.

Источник: Укргидрометцентр

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