Погода на неделю в Украине с 10 ноября 2020 по 13 ноября 2020

Погода на неделю в Украине будет без осадков.

Во вторник, 10 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На Западе и Севере днем температура будет колебаться от +4° до +11°, ночью — от -1° до +4°.

В центральных и восточных областях предполагается, что днем столбики термометров будут показывать от +6° до +9°, а ночью — от +2° до +5°.

На юге будет теплее. Там температура воздуха днем составит от +9° до +11°, ночью — от + 5° до +8°.

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В среду, 11 ноября, синоптики обещают погоду солнечную и без осадков.

В центральных, северных и западных областях температура воздуха поднимется днем до +9°, а ночью до +3°.

На Востоке и Юге столбики термометров будут показывать днем от +4° до +11°, а ночью — от -1° до +5°.

В четверг, 12 ноября, метеорологи прогнозируют снижение температуры. В северных, восточных и центральных областях ночью воздух будет держаться на уровне от -1° до -3°. Днем эти показатели будут составят от +2° до +5°.

На Западе и Юге температура воздуха днем поднимется до +6°, а ночью до +4°.

В пятницу, 13 ноября, погода в Украине сохранится такая, как всю неделю.

На Западе синоптики предусматриваются днем от +3° до +9°, ночью — от 0° до +4°. На Севере и в Центре днем температура воздуха прогреется до +5°, а ночью до +2°.

В восточных и южных областях днем будет от +2° до +9°, а ночью от +2° до -3°.

Погода на осень и зиму

Погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что лето закончилось в конце сентября, однако на украинцев ждет теплая зима.

Кроме того, она сообщила, что согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.