День ангела Андрея — поздравления в СМС и открытках

9 ноября отмечаем День ангела Андрея. В этот день празднуют не просто День ангела, а День обретения стятых мощей Благоверного князя Андрея Смоленского, Переяславского.

Еще в юности он покинул княжескую семью и как простой странник пришел в Переяславль-Залесский, где следущие 30 лет отслужил простым пономарем, скрывая свое происхождение. После его смерти были найдены драгоценные фамильные перстень и цепочка, а также записка со словами: “Аз есмь Ан­дрей, един от смо­лен­ских кня­зей”.

Само имя Андрей очень древнее и происходит от древнегреческого слова ἀνήρ — что означает мужчина, человек. Значение имени Андрей трактуют как важный, смелый, храбрый.

К этому событию Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления открытки.

СМС поздравления в стихах и прозе:

***

С праздником тебя, Андрей!

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

***

Андрей, поздравляю с твоим днем! Хочу пожелать тебе всегда справляться с любой проблемой и уметь наполнять свою жизнь моментами счастья и веселья. Пусть планы никогда не рушатся, а надежды всегда оправдываются!

***

Тебе желаю я, Андрей,

Добра, здоровья и достатка!

Пусть в жизни красочной твоей

Всегда и все будет в порядке!

Желаю, чтобы все мечты

Твои, Андрей, осуществились,

Чтоб был всегда счастливым ты,

Чтоб радостно глаза светились!

***

Ну вот, Андрей, День ангела настал.

И мы тебя сегодня поздравляем.

Желаем, чтобы ты всегда блистал,

Здоровья и добра тебе желаем!

***

Вот и пришел День ангела, Андрюха.

Тебе хотим сейчас мы пожелать,

По жизни только ни пера, ни пуха,

Печали, бед, невзгод тебе не знать.

Хранитель твой пускай тебе поможет

По жизни правильный лишь выбрать путь.

Здоровье и тепло тебе приносит,

Ты, главное, о нем не позабудь!

***

Что принято желать в День ангела? Да практически то же самое, что и в любой другой праздник. Вот и тебе, Андрей, мы хотим пожелать в день твоих именин всего самого доброго, теплого и светлого. И пусть твой ангел-хранитель всегда по жизни будет рядом с тобой и оберегает тебя от плохих вещей. С Днем ангела!

***

Андрей, сегодня твой День ангела. И наверное, ты для себя уже что-то пожелал. А мы хотим пожелать тебе, чтобы всё, что ты пожелал и задумал, обязательно исполнилось. Ну а твой ангел-хранитель обязательно тебе в этом поможет. Главное — верить в это и тогда всё будет хорошо. Пусть дом твой всегда обходят стороной тревоги, беды и прочие нехорошие вещи. А хорошие пусть всегда будут рядом с тобой. Поздравляем!

Для того, чтобы не пропустить День своего ангела и вовремя поздравить близких, смотрите календарь церковных праздников 2020 года от Фактов ICTV.

Поздравления в картинках: