День ангела Ивана — поздравления в СМС и картинках

День ангела Ивана празднуют 9 ноября. В этот день поздравления принимают все Иваны, Ивановичи и Ивановны.
Какое значение имени?
Данное имя имеет древнееврейские корни и означает Бог милостив или Благодать Божия.
Иван является непоседливым, общительным, смелым, а на работе — организованным и трудолюбивым.
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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Ивана 2020 в открытках и стихах.
Поздравление с Днем ангела Ивана в картинках:
Поздравление с Днем ангела Ивана в стихах:
***
Рано утром, до восхода солнца
Ангел стукнул в окошко
И сказал мне новость,
Что у Ивана именины!
Желаю тебе звездных ночей,
Настоящей радости сияющих глаз,
И счастья безграничного, счастья человеческого,
В жизни любить кого-то, лишь одного!
***
С днем ангела, Иван, поздравляю
И от сердечка тебе я желаю:
Чтобы праздники бывали частые,
Щедрые, пышные и красивые.
Спокойствие в сердце пусть царит
Утешение и согласие дарит.
Искренне душа да поет
Каждый миг пусть вдохновляет.
***
Пусть ангел исполняет желания,
Несет лишь радость, процветание.
Украшает всю жизнь добром
Придаст тебе здоровья и силы.
***
В День ангела, Иван, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновения, счастья светлого, здоровья,
И пусть тебя хранит Господь.
***
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.
***
Принимай поздравленья, Иван!
Будь всегда на волне позитива,
Пусть развеется скуки туман,
Будь уверенным, смелым, красивым!
***
Победи сто невзгод, сто дорог,
Сто вершин покори, не робея,
Чтоб легко подытожить ты смог:
Я такой! Я смогу! Я сумею!
***
Желаю всей душой, Иван,
Чтоб яркой жизнь твоя была,
Чтоб лезли денежки в карман,
И чтоб судьба к мечтам вела!
***
Поздравления шлю Ивану,
Пожелания добра,
Чтобы радости, улыбок
Не кончалася пора.
Чтоб тебе все удавалось,
В жизни, чтоб тебе везло,
И тебя, чтоб птица счастья
Под свое взяла крыло.
***
Кладезь ты добра и силы,
Оптимизма ты вулкан,
Водопад из креатива,
В общем, классный ты, Иван.
В ноябре по христианскому календарю будет несколько важных праздников и однодневных постов. 10 ноября наступит Параскева Пятница, 21 ноября – День святого Михаила. В конце месяца, 28 ноября, начнется многодневный Рождественский пост. Полный календарь церковных праздников в 2020 году – смотрите в материале Фактов ICTV.