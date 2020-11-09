День ангела Капитолины: поздравления в СМС и открытках

9 ноября отмечает именины Капитолина. Это редкое необычное имя происходит от латинского Капитолий, то есть от названия известнейшего римского холма. У имени Капитолина есть красивая трактовка – возвышенная, царственная.

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Считается, что Капитолина отличается сильным, волевым, мужественным характером. Это талантливый, веселый, оптимистично настроенный человек. Капитолина – прекрасный друг, заботливая мама и верная жена. Она умеет жить в насыщенном ритме современной жизни и легко справляется с любыми трудностями и преградами на своем пути.

Поздравьте сегодня Капитолину с Днем ангела и отправьте добрые пожелания. Факты ICTV собрали красивые поздравления в СМС и открытках.

Душевные СМС-поздравления с Днем ангела Капитолины

***

У вас, Капитолина, именины!

И я хочу сказать вам от души:

Вы обаятельны, умны, красивы

Ну, в общем, вы безумно хороши!

Я вам желаю много-много счастья,

Надежды не теряйте никогда.

Пусть ангел вас укроет от ненастья,

Любовью жизнь будет всегда полна.

***

Капитолина, желаю удачи и счастья,

Пусть жизнь твоя будет как в сказке прекрасна,

Пусть глазки твои блещут чисто и ясно,

Пусть дни пробегают совсем не напрасно,

Будь только веселой, улыбчивой, милой,

Тогда и беда проходить будет мимо!

Пусть жизнь твоя станет светлее, чем прежде,

Здоровья, взаимной любви и надежды.

***

Капитолину поздравить с Днем ангела

От души сегодня мы хотим.

Вам желаем вечного везения,

Искренне сегодня говорим:

Вы прекрасны, так пускай с годами

Расцветает ваша красота,

И за всеми добрыми делами

Пусть любовь скрывается всегда!

***

Капитолина, желаю удачи без меры,

Чтоб ты оставалась счастливой такой!

Чтоб верила в добрые только приметы,

Любовь чтобы рядом шагала с тобой!

Друзей замечательных, счастья земного,

Любви же напротив совсем неземной!

Чтоб все пожеланья до каждого слова

Сбылись для тебя со всей полнотой!

***

С Днем ангела, Капитолина!

Пусть сердце радостно тревожат

Признания, как ты любима.

Все невозможное возможно,

Жизнь кажется чудесным сном,

И нет печали о былом.

Пусть годы чередою мчатся,

Всегда – в мороз и летний зной –

Тебе желаю оставаться

Красивой, стройной, молодой,

Решительной и волевой!

***

Поздравляем, Капитолина,

Жизнь пусть будет, как малина,

Сладкой, яркой, сочной, вкусной,

Никогда не будь ты грустной!

Все пусть сложится удачно,

Как желаешь ты сама,

Милый дом, машина, дача,

И, чтоб денежка была.

Пусть финансов будет много,

Пусть светлою дорога

По жизни будет у тебя,

Живи, радуясь, любя!

***

Характер твой неукротимый

Мужчине сложно изменить,

Твой дивный образ, Капитолина,

С богиней можно лишь сравнить!

Пускай преследует удача,

На каждом повороте дней,

Пусть слезы только счастье значат,

И жизнь становится светлей!

***

Красивые открытки с Днем ангела Капитолины

В ноябре по христианскому календарю будет несколько важных праздников и однодневных постов. 10 ноября наступит Параскева Пятница, 21 ноября – День святого Михаила. В конце месяца, 28 ноября, начнется многодневный Рождественский пост. Полный календарь церковных праздников в 2020 году – смотрите в материале Фактов ICTV.