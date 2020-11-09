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Факты / Lifestyle

День ангела Нестора — лучшие поздравления

9 ноября — День ангела Нестора. Это красивое мужское имя имеет греческие корни и означает тот, который возвратился домой, или же странник.

Обладатели имени очень жизнерадостны и эмоциональны. Нередко познание и жажда приключений — смысл их жизни. Хотя часто такие мужчины бывают очень импульсивными и непостоянными.

Именины Нестора в 2020 году также выпадают на 10 и 23 ноября.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

В День ангела Нестора 9 ноября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

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день ангела

день ангела

день ангела ганни

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Календарь церковных праздников до конца года

В ноябре и декабре украинцам осталось отметить ряд церковных праздников.

Самые большие будут в последний месяц года — дни святых Андрея, Варвары, Саввы, Николая.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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